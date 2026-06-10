Le Mans: Toyota strebt den sechsten Sieg an

Mit zwei TR010 Hybrid Hypercars strebt Toyota am Wochenende vor rund 300.000 Fans auf dem Circuit de la Sarthe den sechsten Le-Mans-Sieg an. Begleitet wird das Rennen von technischen Demonstrationen und Fanaktivitäten. Auf der Le-Mans-Webseite von Toyota Racing (toyota-racing.com/le-mans-special-2026) gibt es Live-Onboard-Kamerabilder aus den freien Trainings, dem Qualifying und dem Rennen sowie weitere Inhalte.

Zuschauer vor Ort können die Manufacturers’ Village besuchen. Dort findet morgen ab 19.10 Uhr eine Autogrammstunde statt. Im Ausstellungsbereich stehen der TS020 (GT-One) von 1998 sowie originale Antriebseinheiten des TS020 und des Le Mans Siegers TS050 Hybrid. Zudem gibt es einen Merchandise-Shop.



Weitere Beispiele der Motorsport-Historie von Toyota sind im neuen M24-Museum zu sehen. Ein Group C Toyota Chassis – ausgestellt als 94C-V – trat zwischen 1992 und 1994 in Le Mans an und erreichte jedes Mal eine Top-6-Platzierung. Weiteres Ausstellungsstück ist der TS050 Hybrid von 2020, der Toyotas dritten Le Mans Sieg in Folge einfuhr. Der Rallyesport ist durch einen Celica Turbo 4WD (ST185) vertreten, der Teil eines Vierfachsiegs bei der Safari Rallye 1993 war.



Im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans 2026 wird der TR LH2 Racing Prototype – ein Hypercar-basierter Prototyp mit wasserstoffbetriebenem Motor – morgen und am Samstag vor dem Rennen bei Demonstrationsfahrten präsentiert. Für den Rest der Veranstaltung wird eine virtuelle Version des Prototyps gezeigt. Gleichzeitig können Fans entdecken, wie Wasserstoff als Kraftstoff eine nachhaltigere, emissionsarme Zukunft für verschiedene Transportformen ermöglichen kann. Ausstellungen werden durch Fahrzeuge und Aktivitäten ergänzt, die die Wasserstofftechnologie veranschaulichen.



Diese Präsentationen sind Teil einer umfassenderen Wasserstoffstrategie von Toyota Racing. Das Team setzt während der Le Mans Woche bei einigen Anlässen auf Wasserstoffantrieb. Ein Brennstoffzellenbus brachte die Teammitglieder am vergangenen Samstag zur technischen Abnahme, während die beiden TR010 Hybrid in einem Lkw von Hyliko mit wasserstoffbasierter Brennstoffzellentechnologie von Toyota ins Stadtzentrum transportiert wurden. Am Freitag fahren die sechs Toyota-Fahrer dann in wasserstoffbetriebenen Hilux-Prototypen zur traditionellen Fahrerparade in der Innenstadt. (aum)



