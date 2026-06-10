Westfalia geht mit Nansen auf die Reise

Seit jeher setzt Westfalia bei der Taufe seiner Kastenwagen-Camper auf große Namen. Der James Cook auf Mercedes Sprinter und der Sven Hedin auf VW LT gehören zu den erfolgreichsten Modellen der früher in Rheda-Wiedenbrück beheimateten Marke. Der Unternehmenssitz wurde nach der Übernahme durch die französische Rapido-Gruppe Richtung Osten verlagert, heure ist Gotha der Standort von Westfalia. Für das neue Modelljahr kündigt der Hersteller eine neue Baureihe an, die erneut nach einem Entdecker benannt wird. Der Nansen basiert auf dem Fiat Ducato und ist in zwei Aufbaulängen zu Preisen ab 69.490 Euro zu haben.

Fridtjof Nansen war ein norwegischer Wissenschaftler und Polarforscher, den Friedensnobelpreis bekam er obendrein 1922 für seine unermüdliche Arbeit in der Flüchtlingshilfe nach dem ersten Weltkrieg, acht Jahre vor seinem Tod. Nansen durchquerte Grönland auf Ski und mit Schlittenhunden, Westfalias Nansen wird vom 140 PS (103 kW) starken Vierzylinder-Fiat-Diesel angetrieben, ein achtstufiges Wandlergetriebe überträgt die Kräfte auf die Vorderräder. Für den Ausbau wählt der Hersteller skandinavisch klare Linien und ein Interieur hell wie die Mitternachtssonne, das von indirekten Lichtquellen in Szene gesetzt wird.



Die beiden Grundrissvarianten 600 L und 640 LS sind bis zur Wagenmitte identisch aufgebaut und haben eine Halbdinette mit Bank und drehbaren Vordersitzen, die Küche mit einem zweiflammigen Gaskocher, Spüle und einem 90-Liter-Kühlschrank, im längeren 640 LS wächst dessen Volumen auf 157 Liter, hier sorgt ein Kompressor für die Kühlung, und als Option wird für den ebenfalls größeren Küchenblock der Einbau eines Backofens angeboten. Ein Raumbad haben beide Versionen.



Die Wege trennen sich im Heck. Beim Nansen 600 L findet man dort ein Etagenbett, beide übereinander angeordneten Liegeflächen messen 130 mal 185 Zentimeter, oben werden 50, unten 60 Zentimeter Kopffreiheit geboten. Eine Durchlademöglichkeit durch eine Stauklappe unter der niedrigeren Liegefläche ermöglicht den Transport langer oder sperriger Mitnehmsel.



Der Nansen 640 LS zeigt ein Konzept, das bereits bei anderen Marken Flexibilität und Komfort an Bord bringt: Das längs eingebaute Doppelbett kann elektrisch höhenverstellt werden und ist 190 mal 150 Zentimeter groß. In 68 Zentimetern Höhe liegt der Einstieg in der niedrigsten Position beim Schlafen, wer das Bett nach oben fährt, bekommt einen riesigen Stauraum der gut für E-Bikes und andere Sportgeräte ist. Um die während der Fahrt anständig zu sichern, wird der Boden mit einer Platte aus Riffelblech belegt und mit Zurrösen versehen. Seitliche Schränke in verschiedenen Maßen reichen bis unter das Dach und bieten zusätzlich reichlichen Stauraum. Wer zu dritt auf Reisen gehen möchte, kann ein Umbauset für die Dinette als Extra wählen, das eine weitere Liegefläche ermöglicht.



Geheizt wird mit Diesel, an Bord sind einheitlich 95 Liter Frischwasser und ein 85 Liter großer Abwassertank. Der 90-Liter-Dieseltank, eine Klimaanlage und Ganzjahresreifen (Fridtjof hätte es gefreut) gehören ebenso wie das Fiat-Sicherheitspaket zur Serienausstattung. Mit Paketen kann diese erweitert werden. Für 1450 Euro Aufpreis gibt es eine Lithium-Batterie mit 150 Ah, ein Multimediasystem samt Rückfahrkamera und 16-Zoll-Aluminiumräder.



Das zweite Paket bringt noch mehr Autarkie und Komfort an Bord. Für 2490 Euro mehr baut Westfalia das Skyview-Panoramafenster über den vorderen Sitzen ein, dazu gibt es ein Solarpanel mit 160 Watt, eine Markise, Remis-Verdunklung für die Fenster und zwei Campingstühle.



Der Nansen 600 L ist 5,99 Meter lang, 2,59 Meter hoch und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Der 640 LS misst in der Länge 6,36 Meter bei gleichem Maximalgewicht und kostet 72.390 Euro. (aum)

