Ducatis erste Enduro

Ducati hat vom Motocrosser Desmo 450 MX seine erste Enduro abgeleitet. Auch wenn die Desmo 450 EDS mit einer Leistung von etwa 20 PS als straßenzulassungsfähiges Homologationsmodell an den Händler ausgeliefert wird, handelt es sich in erster Linie um ein Sportmotorrad für den Renneinsatz, bei dem die EDS dann weit über 50 PS liefert: Ambitionierte Fahrer können ein entsprechendes Performance-Racing-Kit inklusive spezifischer Traktionskontrolle erwerben und in einer autorisierten Werkstatt montieren lassen.

Die Umrüstung umfasst die Abgasanlage, verschiedene Komponenten des Ansaugsystems, eine spezielle Motorabstimmung sowie einen Lenkerschalter, der verschiedene Riding Modes ermöglicht. In dieser Konfiguration leistet der Motor der Desmo 450 EDS dann 54 PS, mit dem optionalen Akrapovic-Zubehörschalldämpfer sind es 56 PS.



Den Motor hat Ducati für den Einsatz in der EDS umfangreich überarbeitet, um das Drehmoment zu optimieren und für eine möglichst gleichmäßige Leistungsentfaltung zu sorgen. Zudem wurden die Aufnahmepunkte angepasst. Das Kühlsystem wurde ebenfalls geändert. Das Getriebe mit leichtgängigerer Kupplung verfügt über sechs Gänge mit speziell für den Enduro-Einsatz abgestuften Übersetzungen. Handschützer und Motorschutz sowie spezielle Kupplungs- und Lichtmaschinendeckel schützen die am stärksten gefährdeten Bereiche des Motorrads vor Schlägen, Kratzern und Beschädigungen.



Die neue 21-Zoll-Vorderrad- und 18-Zoll-Hinterradkombination ist mit Metzeler-Reifen vom Typ Six Days Extreme bestückt, der Kraftstofftank fasst 8,5 Liter. Seitenteile und Sitzbank wurden gegenüber der Desmo 450 MX ebenfalls neu gestaltet. In die Frontverkleidung integriert ist ein speziell entwickelter LED-Scheinwerfer, die nötigen Fahrinformationen liefert ein LCD-Display. In straßenzugelassener Konfiguration wiegt das Motorrad 117 Kilogramm (ohne Kraftstoff). Die Federung ist weicher als bei der MX.



Für die Ducati Desmo 450 EDS sind zwei Wartungsstufen vorgesehen: Der Mid Service umfasst den Austausch des Kolbens sowie die Kontrolle des Ventilspiels und ist – abhängig vom tatsächlichen Motorverschleiß – nach 90 bis 120 Betriebsstunden fällig. Der Full Service beinhaltet eine vollständige Motorrevision und kann je nach Einsatzbedingungen und Verschleißzustand nach etwa 180 bis 240 Betriebsstunden erforderlich werden.



Ein speziell für die Desmo 450 entwickelter Algorithmus berechnet anhand der Betriebsparameter und Einsatzbedingungen in Echtzeit einen Belastungsindex für den Motor. Dabei wird auch die Art des Untergrunds berücksichtigt, auf dem das Motorrad bewegt wird. Auf dieser Grundlage aktualisiert das System kontinuierlich einen Verschleißindikator und passt die Wartungsintervalle entsprechend an. Die entsprechenden Informationen können über die Ducati X-Link-App eingesehen werden. So richten sich Inspektions- und Serviceintervalle nach dem tatsächlichen Fahrstil – mit kürzeren Abständen für professionelle oder besonders intensive Nutzung und längeren Intervallen für Hobbyfahrer.



Die Desmo 450 EDS wird ab Juli für 12.490 Euro bei ausgewählten europäischen Händlern erhältlich sein. (aum)



