Die Kraftstoffpreise bleiben halbwegs stabil

Die Kraftstoffpreise sind gegenüber der Vorwoche halbwegs stabil geblieben. Während Benzin etwas günstiger wurde, verteuerte sich Diesel ein wenig. Wie der ADAC meldet, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,906 Euro, das ist ein Rückgang von 1,2 Cent gegenüber der Vorwoche. Der Preis für Diesel-Kraftstoff liegt aktuell bei 1,888 Euro je Liter – ein Plus von 0,5 Cent.

Aus Sicht des ADAC hätten die Preise für beide Kraftstoffsorten in den letzten Wochen allerdings stärker sinken müssen. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent ist von Werten deutlich über 110 US-Dollar noch vor wenigen Wochen auf aktuell rund 91 US-Dollar zurückgegangen. Diese deutlich niedrigeren Preise werden nach Meinung des ADAC von den Mineralölunternehmen jedoch in zu geringem Umfang an die Kraftfahrer weitergegeben. Somit besteht aus Sicht des Automobilclubs auch weiterhin „erhebliches Potenzial für Preissenkungen an den Tankstellen“. (aum)



