Ein besonderes Leichtgewicht von Alpine

Wenige Tage vor dem Start des legendären 24-Stunden-Rennens hat Alpine in Le Mans einen besonders leichten Rennanzug vorgestellt. Er entstand zusammen mit Ausrüstungspartner Sabelt und dem italienischen Künstlerduo Van Orton.

Der Sabelt TS-12 Hypercolor wiegt nur 275 Gramm – gegenüber etwa 440 Gramm bei der Vorgängergeneration – und ist damit der leichteste Rennanzug auf dem Markt. Er stellt außerdem einen bedeutenden technologischen Fortschritt in Sachen Atmungsaktivität dar, während er gleichzeitig die strengsten FIA-Vorgaben erfüllt. Die ultraleichte Gewebestruktur erlaubt auch die Umsetzung komplexer Grafiken, einer umfangreichen Farbpalette und filigraner Details.



Um die Geschichte von Alpine bei den 24 Stunden von Le Mans zu feiern, haben die Künstler-Zwillinge Van Orton für die Motive des Rennanzugs drei Modelle ausgewählt: den M63 von 1963 und den A442B, Gesamtsieger 1978, sowie den aktuellen A424. (aum)



