Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

BMW und Xpeng sind die Reichweitenkönige

aum – 10. Juni 2026

Die zweimal jährlich stattfindenden Reichweitentests „El Prix“ des norwegischen Automobilclubs NAF (Norges Automobil-Forbund) für Elektroautos, gelten als besonders aussagekräftig. Der diesjährige Sommertest fand mit 24 unterschiedlichen Modellen statt. Die Nase vorn hatte der BMW iX3, der mit einer Ladung seines großen Akkus 781 Kilometer zurücklegte. Mit 61 Kilometern Abstand folgte der Lucid Gravity vor dem Mercedes-Benz CLA (675 Kilometer).

Der Automobilclub bewertet aber nicht nur die reine Reichweite, sondern auch die Abweichung der Normangabe vom ermittelten Alltagswert in Prozent. So kann ein Auto, dass zwar am weitesten kommt, dennoch eine schlechte Benotung bekommen, weil Herstellerversprechen und Wirklichkeit weit auseinander klaffen. Umgekehrt gibt es aber auch positive Ausschläge nach oben.

Im Fall des aktuellen El-Prix-Tests heißt der Reichweitenkönig in dieser speziellen Wertung Xpeng X9. Er übertraf die angegebene Reichweite um 11,4 Prozent. Das chinesische Modell legte mit einer Akkuladung fast 650 Kilometer zurück und damit rund 65 Kilometer mehr als vom Hersteller genannt. Verlierer war hier der MG IM6 der um nahezu den gleichen Prozentwert hinter den Erwartungen zurückblieb: Statt versprochener 505 Kilometer waren es am Ende keine 450 Kilometer.

Dass sich auch kleinere Autos mit relativ geringer Batteriekapazität immer besser schlagen, zeigt der Kia EV2. Er schaffte 325 Kilometer. Das sind immerhin 5,4 Prozent mehr als die WLTP-Angabe von 308 Kilometern und das beste Ergebnis unter allen Modellen der Kompakt- und Mittelklasse im Test.

Die drei reichweitenstärksten Modelle lagen übrigens 1,5 Prozent über (BMW) bzw. 3,7 Prozent (Lucid) und 4,7 Prozent (Mercedes) unter der Normangabe. (aum/jri)

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
BMW iX3.

BMW iX3.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

Download:

Lucid Gravity.

Lucid Gravity.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Lucid

Download:

Mercedes-Benz CLA EQ.

Mercedes-Benz CLA EQ.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Xpeng X9.

Xpeng X9.

Photo: Xpeng via Autoren-Union Mobilität

Download:

Kia EV2 im Reichweitentest „El Prix“ des norwegischen Automobilclubs NAF.

Kia EV2 im Reichweitentest „El Prix“ des norwegischen Automobilclubs NAF.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Elektroauto im Winter.
E-Mobile im Winter: Norwegen testet
Elektromobilität.
Elektromobilität-Musterland mit Schönheitsflecken
Mercedes-Benz e-Actros.
Norwegen prescht beim Klimaschutz vor
Ford F-150 Lightning.
Ford F-150 Lightning in Europa angekommen
„Curves: Norwegen“ von Stefan Borgner.
Im Bücherregal: Oslo bleibt links liegen

Audio

Autonews vom 10. Juni 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren