Ratgeber: Pannenfrei durch den Sommer

Der Sommer sorgt nicht nur für gute Laune: Die Hitze kann der Autotechnik zusetzen. Zwar zeigen aktuelle Statistiken, dass auch bei heißem Wetter die Zahl der Pkw-Pannen nicht signifikant über dem Jahresdurchschnitt liegt, dennoch lohnt es sich, auf einige Dinge zu achten.

Die 12-Volt-Starterbatterie ist das ganze Jahr über die Hauptpannenursache. In der aktuellen ADAC-Statistik für 2025 löste sie mehr als 45 Prozent aller Hilferufe aus. Im Sommer kann die Batterie unter anderem durch Verbraucher wie Klimaanlage und Lüftung besonders stark beansprucht werden. Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) rät deshalb, die Spannung im Blick zu behalten. Im Ruhezustand sollte sie zwischen 12,4 und 12,7 Volt betragen. Zeigt das Auto den Wert nicht im Cockpit an, kann er mit einem Multimeter gemessen werden. Achtung: Nicht nur bei Verbrennern braucht die 12-Volt-Batterie Aufmerksamkeit, sondern auch bei Elektroautos, denn sie versorgt auch hier das Bordnetz.



Hitze kann sowohl dem Motor als auch den Insassen eines Autos zusetzen. Daher sollte man die zuverlässige Funktion sowohl des Motorkühlsystems als auch der Klimaanlage im Blick haben. Die GTÜ rät, den Kühlmittelstand möglichst vor Beginn der warmen Jahreszeit zu prüfen und die Klimaanlage reinigen und inspizieren zu lassen.



Die Klimatisierung sollte unterwegs behutsam angepasst werden. Innenraumtemperaturen zwischen 22 und 25 Grad Celsius gelten als optimal. Die Faustregel lautet: „bis zu sechs Grad Celsius kälter als die Außentemperatur“. Wer zu stark kühlt, verbraucht nicht nur viel Energie, sondern belastet auch den eigenen Kreislauf, wenn er aus dem klimatisierten Auto aussteigt.



Die regelmäßige Kontrolle der Reifen und des Luftdrucks ist grundsätzlich wichtig. Gemessen wird am kalten Reifen – also vor einer Fahrt oder kurz nach dem Losfahren. Das ist im Sommer besonders wichtig, weil der Druck bei hohen Temperaturen während der Fahrt stärker ansteigt als bei kalter Witterung. Wer am Morgen vor Fahrtantritt den Reifendruck mit den vom Hersteller empfohlenen Angaben abgleicht, ist auf der sicheren Seite. Bei voll beladenem Auto, zum Beispiel für die Urlaubsfahrt, wird der Reifendruck oft leicht erhöht. Nach den Ferien wird er dann wieder auf den Normalwert abgesenkt.



Nicht nur die Autotechnik benötigt im Sommer Aufmerksamkeit, sondern auch Fahrer und Mitfahrer. In der warmen Jahreszeit sollten stets Getränke, etwa Wasser, an Bord sein. Keinesfalls sollten Kinder oder Haustiere im abgestellten Auto allein gelassen werden. Ein Fahrzeug kann sich in der Sonne binnen weniger Minuten gefährlich aufheizen, warnt die GTÜ. (aum)