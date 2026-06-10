Dodge lässt wieder die Muskeln spielen

Ab sofort kann auch in Europa der neue Dodge Charger bestellt werden. Er wurde als Multi-Energy-Vehicle entwickelt. So gibt es das legndäre Muscle Car sowohl mit Sechszylinder-Benzinmotor als auch als vollelektrischen Daytona. Der Charger wird sowohl als zweitüriges Coupé als auch als viertürige Limousine sowie in zwei Ausstattungsstufen angeboten.

Spitzenmodell ist der Dodge Charger Daytona Scat Pack mit 500 kW (670 PS), der in 3,3 Sekunden von 0 auf 96 km/h beschleunigt. Der Daytona R/T liefert 400 kW (536 PS) und sprintet in 4,2 Sekunden von 0 auf 96 km/h. Beide basieren auf einer 400-Volt-Architektur mit einer 100,5-kWh-Batterie. Nachgeladen werden kann mit bis zu 350 Kilowatt. Für den Daytona Scat Pack, der einen Dual-Motor-Antrieb hat, gibt es ein optionales Track Package mit 16-Zoll-Brembo-Bremsscheiben, breiteren Rädern und adaptivem Fahrwerk sowie Datenrecorder. Funktionen wie Power Shot, aktiviert über eine spezielle Taste am Lenkrad, liefern auf Knopfdruck zusätzliche 40 PS für maximale Beschleunigung.



Der Dodge Charger Sixpack Scat Pack wird von einem neuen 3,0-Liter-Sechszylinder mit 500 PS (368 kW) befeuert. Der Hinterradmodus des Allradantriebs ermöglicht es dem Fahrer, per Knopfdruck 100 Prozent des Drehmoments ans Heck zu schicken. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert das Fahrzeug in knapp vier Sekunden. Die R/T-Version mit 420 PS braucht dafür nur etwas über eine halbe Sekunde mehr. Funktionen wie Launch Control mit fünf Intensitätsstufen sowie Line Lock für kontrollierte Burnouts unterstreichen den Muscle-Car-Anspruch. Zudem stehen verschiedene Race-Modi und Track-Programme zur Verfügung.



Für Europa wurde die speziell abgestimmte Konfiguration „Plus“ entwickelt. Sie bringt unter anderem 20-Zoll-Räder mit Bereifung für drei Jahreszeiten, elektrisch verstellbare Vordersitze, beleuchtete Türgriffe und LED-Scheinwerfer, 16-Zoll-igitalinstrumentierung, 360-Grad-Kamera mit Bordsteinansicht und ein Head-up-Display mit. Den Import der Stellantis-Marke übernimmt KW Automotive. Die Preise beginnen bei 66.000 Euro. Die ersten Auslieferungen werden für September erwartet. (aum)