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Pagid Racing tritt beim Schaumstoff auf die Bremse

aum – 9. Juni 2026

Der Bremsenhersteller TMD Friction strebt bis 2030 einen Recyclinganteil von 85 Prozent bei Verpackungen an, bis 2040 sogar 100 Prozent. Durch die Umstellung auf Wabenverpackungen wurde dieses Ziel bei den umsatzstärksten Produktgruppen des Unternehmens im Bereich der Bremsbeläge für Personenkraftwagen bereits erreicht. So werden für den Transport von Bremsbelägen der Motorsportmarke Pagid Racing aus dem Werk Essen schützende Füllmaterialien aus recycelter Pappe anstelle von Schaumstoff verwendet. Diese Umstellung hat zwischen 2023 und 2025 zu einer Reduzierung des Bestellvolumens an Schaumstofffüllmaterialien um zehn Tonnen geführt.

Bereits im vergangenen Jahr kündigte Pagid Racing neben einem neuen Design auch die Umstellung auf einen lösungsmittelfreien, wasserlöslichen Klebstoff an, mit dem die Bremsbeläge an der Trägerplatte befestigt werden. (aum/tw)

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Nachhaltig: Pagid Racing nutzt für den Transport seiner Motorsport-Bremsbeläge statt Schaumstoff recycelte Pappe als Füllmaterial.

Nachhaltig: Pagid Racing nutzt für den Transport seiner Motorsport-Bremsbeläge statt Schaumstoff recycelte Pappe als Füllmaterial.

Photo: Pagid Racing via Autoren-Union Mobilität

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