Livewire bringt demnächst die Honcho in den Handel

Livewire will in den kommenden Wochen seine neue Minimotorrad-Baureihe S4 Honcho im Stil der Honda Monkey oder Brixton Crossfire 125 XS auf den Markt bringen. Die Modelle Street und Trail sind bis zu 95 km/h schnell und verfügen über zwei herausnehmbare Batterien. Die Durchschnittsreichweite liegt bei bis zu rund 85 Kilometern. Innerhalb von etwa zwei Stunden sollen die Akkus von 20 auf 80 Prozent ihrer Kapazität geladen werden können.

Beide Modelle rollen auf 12-Zoll-Rädern und verfügen unter anderem über eine Rückfahrhilfe.

Während die Livewire S4 Honcho Street als Leichtkraftrad (125er-Äquivalent) über eine Straßenzulassung verfügt, darf die Geländeversion Trail nur auf abgesperrtem oder privatem Gelände, dafür aber auch ohne Führerschein, gefahren werden. Die S4 Honcho Trail mit etwas höherer Sitzposition und Stollenreifen gibt es ab 5299 Euro, die Street kostet 400 Euro mehr. Die 115 bis 120 Kilogramm schweren Maschinen werden von Kymco im Auftrag von Livewire gebaut. (aum)

