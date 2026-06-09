Mazda-Bonus zur Fußball-WM

Eine Ausstattungsoption gratis bietet Mazda ab sofort allen Neuwagenkäufern während der Fußball-Weltmeisterschaft an. Der Preisvorteil beläuft sich je nach Modell und gewähltem Extra auf bis zu 2900 Euro. So viel können zum Beispiel Kunden sparen, die sich für das Comfort-Paket mit Lederausstattung für den Mazda CX-60 entscheiden, das unter anderem elektrisch einstellbare und belüftete Vordersitze sowie das „Driver Personalisation“-System enthält. Mazda gewährt den „Jubel-Bonus“, solange die deutsche oder die japanische Nationalmannschaft im Turnier spielt, beziehungsweise längstens bis zum Finale am 19. Juli.

Mazda Deutschland verlost zusätzlich unter allen Käufern 5 × 2 Tickets für den Franz-Beckenbauer-Supercup am 22. August 2026, bei dem der Deutsche Fußballmeister und DFB-Pokalsieger FC Bayern München gegen Vizemeister Borussia Dortmund antritt. (aum)



