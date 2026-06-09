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Next Generation Mobility

Mazda-Bonus zur Fußball-WM

aum – 9. Juni 2026

Eine Ausstattungsoption gratis bietet Mazda ab sofort allen Neuwagenkäufern während der Fußball-Weltmeisterschaft an. Der Preisvorteil beläuft sich je nach Modell und gewähltem Extra auf bis zu 2900 Euro. So viel können zum Beispiel Kunden sparen, die sich für das Comfort-Paket mit Lederausstattung für den Mazda CX-60 entscheiden, das unter anderem elektrisch einstellbare und belüftete Vordersitze sowie das „Driver Personalisation“-System enthält. Mazda gewährt den „Jubel-Bonus“, solange die deutsche oder die japanische Nationalmannschaft im Turnier spielt, beziehungsweise längstens bis zum Finale am 19. Juli.

Mazda Deutschland verlost zusätzlich unter allen Käufern 5 × 2 Tickets für den Franz-Beckenbauer-Supercup am 22. August 2026, bei dem der Deutsche Fußballmeister und DFB-Pokalsieger FC Bayern München gegen Vizemeister Borussia Dortmund antritt. (aum)

Weiterführende Links: Mazda-Presseseite

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Mazda CX-60.

Mazda CX-60.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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Mazda CX-5.

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