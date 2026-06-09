Opel mischt kräftig im Handball mit

Opel wird künftig kräftig im Handball mitmischen. Bereits zum 1. Juli wird die Marke strategischer Partner der Nationalmannschaft – sowohl der Männer als auch der Frauen. Zudem ist der Automobilhersteller offizieller Sponsor der Weltmeisterschaft der Männer im kommenden Jahr in Deutschland. Ebenfalls ab Beginn des nächsten Monats ist Opel Namensgeber der Opel Handball-Bundesliga.

Das Engagement rund um die Handball-WM in der zweiten Januarhälfte wird durch umfassende Logopräsenz und die Promotionsflächen an allen Veranstaltungsorten sichtbar. Die Verlosung von Tickets, Backstage-Touren und die Kundenansprache über die Opel-Händler gehören ebenfalls dazu. Das Eröffnungsspiel findet in München statt. Weitere Spielorte sind Stuttgart, Kiel, Magdeburg und Hannover. Das Finale findet in Köln statt.



Bei der Weltmeisterschaft 1990 war Opel schon einmal Haupt- und Trikotsponsor der deutschen Nationalmannschaft. (aum)



