Auf einen Aperitif zu Fiat

Die deutschen Fiat-Händler laden am Samstag (13.6.) zum ersten „Fiat Aperitivo“ ein. Neben den aktuellen Modellen der Marke sowie von Abarth und der Nutzfahrzeugsparte sollen entsprechende Speisen und Getränke italienisches Lebensgefühl wecken. Wer seine Eindrücke vom Schautag auf seinem Instagram-Kanal teilt, hat die Chance auf eine Reise für zwei Personen an die Amalfiküste.

Zu sehen sind beim „Aperitif“-Tag unter anderem die neuen Fiat-Modelle 500 Hybrid, Grande Panda und Qubo L sowie das Elektrokleinstfahrzeug Topolino, das bereits ab 15 Jahren gefahren werden darf.



In Frankfurt wird der Aperitivo im Rahmen des „Mercato Italiano“ um den Sonntag verlängert. Dann erwartet die Besucher des Oldtimerzentrum neben modernen Autos auch eine Reihe von Fahrzeugklassikern der Marken Alfa Romeo, Fiat, Abarth und Lancia. (aum)





