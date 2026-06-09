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Next Generation Mobility

Volkswagen frischt den Caddy auf

aum – 9. Juni 2026

Volkswagen frischt den Caddy auf. Neben der geänderten Frontschürze, neuen Farben und Felgen konzentriert sich die Modellpflege insbesondere auf das Interieur. Die Baureihe erhält ein nun freistehendes, größere Zentral-Display mit 12,9 Zoll Bildschirmdiagonale sowie neuen Sitzbezüge und Dekorleisten. Das digitale Cockpit Pro ist künftig Serienstandard, ebenso ein induktives Ladefach für Mobiltelefone. Die Temperatureinstellung erfolgt nun über beleuchtete Touchslider. Ein serienmäßiger USB-C-Anschluss mit bis zu 45 Watt ersetzt die vorher optionale 12-Volt-Steckdose auf dem Armaturenbrett.

Bestellstart für den neuen Modelljahrgang ist morgen. Die Preise beginnen bei 34.201 Euro für die Pkw-Variante und bei 26.480 Euro (netto) für den Caddy Cargo. (aum)

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VW Caddy.

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Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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VW Caddy Cargo.

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