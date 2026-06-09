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Next Generation Mobility

Stellantis beteiligt sich an Pilotprojekt für autonomes Fahren

aum – 9. Juni 2026

Der Mobilitätsanbieter Bolt startet gemeinsam mit Stellantis und dem Technologiepartner Pony.ai in Luxemburg ein Pilotprojekt für autonomes Fahren. Im Mittelpunkt stehen die Bewertung von Sicherheit, Leistungsfähigkeit und der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben der Fahrzeuge der siebten Generation von Pony AI. Zum Einsatz kommt ein Peugeot Traveller auf Basis der „L4-Ready“-Plattform von Stellantis.

Ziel des Projekts ist die Erprobung eines vollautomatisierten Fahrbetriebs ohne Fahrer für künftige Mobilitätsdienste. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

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Stellantis beteiligt sich mit einem Peugeot Traveller an einem Pilotprogramm von Bolt und Pony AI zum autonomen Fahren.

Stellantis beteiligt sich mit einem Peugeot Traveller an einem Pilotprogramm von Bolt und Pony AI zum autonomen Fahren.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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