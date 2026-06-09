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Next Generation Mobility

Mazda speichert CO2 in einem Tank

aum – 9. Juni 2026

Mazda Motor Corporation hat beim 24-Stunden-Rennen von Fuji sein in der Entwicklung befindliches CO2-Abscheidungssystem „Mazda Mobile Carbon Capture“ unter realen Rennbedingungen weiter erprobt. Ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug durchlief einen Test, bei dem erstmals die C2-Abscheidung und -Speicherung während der Fahrt kombiniert wurden. Bei dem mit HVO-Diesel betriebenen Mazda Spirit Racing 3 Future Concept (Nr. 55) wurde das System um eine Desorptionsfunktion und einen Speichertank erweitert: Neben der CO2-Adsorption ermöglicht es nun auch die Desorption (Loslösen) sowie die Speicherung des freigesetzten CO2 in einem integrierten Tank. Als Adsorptionsmaterial kommt weiterhin Zeolith mit poröser Struktur zum Einsatz, das bei Erwärmung gebundenes Kohlenstoffdioxid wieder freisetzt.

Mazda will in künftigen Tests vor allem Effizienz, Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit des Systems weiter verbessern. (aum)

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Mazda Spirit Racing 3 Future Concept.

Mazda Spirit Racing 3 Future Concept.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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CO2-Speichertank im Mazda Spirit Racing 3 Future Concept.

CO2-Speichertank im Mazda Spirit Racing 3 Future Concept.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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Austausch des CO2-Speichertanks im Mazda Spirit Racing 3 Future Concept.

Austausch des CO2-Speichertanks im Mazda Spirit Racing 3 Future Concept.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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