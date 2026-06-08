Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Skoda startet mit der Produktion des Epiq

aum – 8. Juni 2026

Skoda hat im spanischen Volkswagen-Werk Navarra in Pamplona mit der Produktion des Epiq begonnen. Es ist das zweite europäische Modell der Marke, das außerhalb Tschechiens gebaut wird. Das Unternehmen hält sich damit seine eigenen Produktionskapazitäten für andere stark nachgefragte Fahrzeuge frei.

Der Skoda Epiq gehört in die Reihe der neuen Elektroeinstiegsmodelle des VW-Konzerns wie Cupra Raval und ID Polo. Er wird zu Preisen ab 25.900 Euro sowie mit Leistungen von bis zu 155 kW (211 PS) angeboten. Er bietet eine maximale Reichweite von rund 440 Kilometern. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Produktion des Skoda Epiq im spanischen Volkswagen-Werk Navarra.

Produktion des Skoda Epiq im spanischen Volkswagen-Werk Navarra.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Produktion des Skoda Epiq im spanischen Volkswagen-Werk Navarra.

Produktion des Skoda Epiq im spanischen Volkswagen-Werk Navarra.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Produktion des Skoda Epiq im spanischen Volkswagen-Werk Navarra.

Produktion des Skoda Epiq im spanischen Volkswagen-Werk Navarra.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Skoda-Chef Klaus Zellmer bei der Weltpremiere des Epiq in Zürich.

Skoda-Chef Klaus Zellmer bei der Weltpremiere des Epiq in Zürich.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Skoda Epiq „First Edition&quot;.

Skoda Epiq „First Edition".

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Skoda Epiq „First Edition&quot;.

Skoda Epiq „First Edition".

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Produktion des Skoda Epiq im spanischen Volkswagen-Werk Navarra.

Video: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Produktion des Skoda Epiq im spanischen Volkswagen-Werk Navarra.

Video: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Skoda-Chef Klaus Zellmer bei der Weltpremiere des Epiq in Zürich.
Skoda Epiq: Der Einstiegsstromer bringt gleich drei Premieren mit
Getarnter Prototyp des Skoda Epiq.
Der Epiq soll sich preislich am Kamiq orientieren
Skoda Epiq.
Skoda Epiq soll Einstieg in die E-Mobilität erleichtern

Audio

Lexus NX 450h Executive Line

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren