Drei deutsche Toyota-Händler unter den besten in Europa

Toyota Motor Europe hat 47 seiner leistungsstärksten Handelspartner mit dem „Ichiban Award 2026“ ausgezeichnet. Darunter befinden sich auch drei deutsche Vertragspartner: das Autohaus Nix in Wächtersbach, das den Preis bereits zum fünften Mal erhält, und das Autohaus Rosenheinrich in Wittenberg (dritte Auszeichnung) sowie erstmals das Autohaus Eifel-Mosel in Bitburg. Die Auszeichnungen wurden bei einer Veranstaltung an der Algarve überreicht.

Eine zusätzliche Würdigung erhielt das Autohaus Nix: Der Betrieb wurde mit dem „Going Beyond Award“ in der Kategorie „Strategic Partner“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist Teil von insgesamt acht Sonderpreisen, die unter den Ichiban-Gewinnern vergeben werden. Ausschlaggebend waren die langjährige Zusammenarbeit mit Toyota, eine konsequente Ausrichtung am Kundennutzen sowie die strukturierte Umsetzung der neuen Mobilitätsangebote von Toyota. Neben dem Kundenerlebnis werden mit den Going Beyond Awards Leistungen auch besondere Leistungen in Bereichen wie Mitarbeiterentwicklung oder Nachhaltigkeit ausgezeichnet. (aum)



