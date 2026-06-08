ZF präsentiert in Istanbul Lösungen für Busse

ZF präsentiert auf der Busworld Türkei in Istanbul (17.–19.6.) seine neuesten Technologien für den ÖPNV. Dazu gehört die elektrische Portalachse Axtrax 2 LF für Stadtbusse. Im Vergleich zur Vorgängergeneration ermöglicht das System durchschnittliche Energieeinsparungen von rund 20 Prozent. Dadurch können Hersteller entweder die Batteriekapazität reduzieren oder die nutzbare Reichweite der Fahrzeuge erhöhen. Neu erweitert wird die elektrische Achse durch die Softwarelösung ZF Health Check. Sie analysiert die Antriebsstrangdaten und ermöglicht eine kontinuierliche Zustandsüberwachung sowie die frühzeitige Fehlererkennung.

ZF wird außerdem seinen neuesten Luftkompressor für elektrische Nutzfahrzeuge präsentieren. Der ölfreie e-comp Scroll wurde für mittelschwere und schwere Hybrid-, batterieelektrische und Brennstoffzellenfahrzeuge entwickelt und ist als Spiralverdichter ausgeführt, um Druckluft bei sehr geringen Geräusch- und Vibrationspegeln zu erzeugen. Bei einem nominalen Fördervolumen von 250 Litern pro Minute sind die Lärmemissionen auf etwa 67 dB(A) begrenzt, was die Bemühungen von OEMs zur Verbesserung des NVH-Verhaltens (Noise, Vibration, Harshness) elektrischer Nutzfahrzeuge unterstützt.



Im Bereich der aktiven Sicherheit zeigt der Zulieferer aus Friedrichshafen sein Portfolio an fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen. Mit ZF Bus Connect wird außerdem eine speziell für Busanwendungen entwickelte Telematiklösung vorgestellt, die Fahrzeug- und Betriebsdaten in Echtzeit erfasst. Zu den jüngsten Erweiterungen zählen unter anderem umfassende Batterieanalysen sowie Zustandsüberwachungslösungen für Antriebsstränge wie die Axtrax 2 LF. (aum)



