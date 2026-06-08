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Next Generation Mobility

Hyundai setzt bei der WM erstmals Roboter ein

aum – 8. Juni 2026

Hyundai setzt zur Fußball-WM die bislang größte Fahrzeugflotte in der Geschichte der 27-jährigen Partnerschaft mit dem Weltverband FIFA ein und unterstützt die Organisation erstmals auch mit Robotik-Lösungen. Die Fahrzeugflotte umfasst 994 Pkw und 506 Busse. Sie stehen für den Transport von Nationalmannschaften, Offiziellen, Organisationspersonal und Medienvertretern in den 16 Austragungsstädten der USA, Kanadas und Mexikos zur Verfügung. Die Palette reicht vom Kona und Tucson über hierzulande nicht erhältliche Modelle wie Palisade, Santa Cruz und Creta bis hin zum Genesis GV80.

Zudem setzt Hyundai an den Spielstätten speziell angepasste Roboterhunde vom Typ Spot zur Unterstützung der Sicherheitskräfte ein. Sie stammen vom Tochterunternehmen Boston Dynamics und können autonome Rundgänge unternehmen sowie die Lage vor Ort in Echtzeit erfassen. Darüber hinaus können sie technische Anlagen inspizieren. (aum)

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Hyundai untersützt die Fußballweltmeisetrschaft 2026 mit 994 Pkw, 506 Bussen und dem Roboterhund Spot seines Tochterunternehemens Boston Dynamics.

Hyundai untersützt die Fußballweltmeisetrschaft 2026 mit 994 Pkw, 506 Bussen und dem Roboterhund Spot seines Tochterunternehemens Boston Dynamics.

Photo: Huyndai via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai untersützt die Fußballweltmeisetrschaft 2026 mit 994 Pkw, 506 Bussen und dem Roboterhund Spot seines Tochterunternehemens Boston Dynamics.

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Photo: Huyndai via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai untersützt die Fußballweltmeisetrschaft 2026 mit 994 Pkw, 506 Bussen und dem Roboterhund Spot seines Tochterunternehemens Boston Dynamics.

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Photo: Huyndai via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai untersützt die Fußballweltmeisetrschaft 2026 auch mit dem Roboterhund Spot seines Tochterunternehemens Boston Dynamics.

Hyundai untersützt die Fußballweltmeisetrschaft 2026 auch mit dem Roboterhund Spot seines Tochterunternehemens Boston Dynamics.

Photo: Huyndai via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai untersützt die Fußballweltmeisetrschaft 2026 mit 994 Pkw, 506 Bussen und dem Roboterhund Spot seines Tochterunternehemens Boston Dynamics.

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Photo: Huyndai via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai untersützt die Fußballweltmeisetrschaft 2026 mit 994 Pkw, 506 Bussen und dem Roboterhund Spot seines Tochterunternehemens Boston Dynamics.

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Photo: Huyndai via Autoren-Union Mobilität

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