Alfa Romeo Driving Academy: Amore und Adrenalin

Die Alfa Romeo Driving Academy lädt in Varano de’ Melegari zum Härtetest: In einem professionellen Fahrertraining können Kunden der italienischen Marke ans absolute Limit gehen. Wir waren vor Ort und haben den Grenzbereich gesucht – und gefunden.

Der Geruch von verbranntem Gummi, heißem Asphalt und Benzin liegt wie ein unsichtbarer Nebel über der Boxengasse. Dieses exklusive Erlebnis auf der Rennstrecke von Varano steht bald auch interessierten Alfa-Kunden offen. Für Käufer einer neuen Giulia Quadrifoglio oder Stelvio Quadrifoglio ist ein eintägiges Training in der Provinz Parma im Kaufpreis von 100.700 Euro beziehungsweise 108.800 Euro enthalten. Anderen Alfa-Kunden soll der Zugang zu besonders attraktiven Konditionen angeboten werden, wie es heißt. Wie hoch der Preis letztendlich ist, steht aber noch nicht fest.



Dass die Wahl auf Varano de’ Melegari fiel, ist kein Zufall. Der Ort ist tief in der motorsportlichen Geschichte der Emilia-Romagna verwurzelt. Als Geburtsstätte und Heimat von Dallara Automobili werden hier die weltweit bedeutendsten Kohlefaser-Chassis für den internationalen Rennsport konstruiert. Wir befinden uns also im Herzen des „Terra di Motori“ – was auf Italienisch so viel wie „Land der Motoren“ bedeutet. In dieser legendären Region, die als Wiege der italienischen Automobilindustrie gilt, brennt förmlich die Luft.



Hier, wo das Aufbrüllen der Motoren zur Alltagshymne gehört, schlägt das geschichtsträchtige Herz von Alfa Romeo in einer völlig neuen Dimension. Gemeinsam mit der traditionsreichen Scuderia de Adamich erweckt die Marke mit dem Kleeblatt ihre reinrassige Sport-DNA in einer Driving Academy zum Leben. Die Scuderi de Adamich und auch die neue Alfa Romeo Driving Academy haben ihr Hauptquartier hier auf der Rennstrecke Autodromo di Varano de‘ Melegari in der Nähe der Stadt Parma.



Das Fundament der tiefen Partnerschaft legte einst der legendäre Gründer Andrea de Adamich (1941–2025). Als zweifacher Tourenwagen-Europameister feierte der ehemalige Formel-1-Pilot seine größten Erfolge am Lenkrad der Alfa Romeo Giulia GTA 1966. Nach seiner aktiven Rennkarriere prägte er die automobile Welt als markanter TV-Kommentator und legte als Pionier den Grundstein für Fahrsicherheitstrainings in Italien. Heute führt sein Sohn Gordon dieses Erbe mit derselben Leidenschaft fort. Im Mittelpunkt aller Trainings steht dabei die Vermittlung einer vorausschauenden, sicheren und effizienten Fahrweise. Ziel ist es, Fahrspaß, Sicherheit und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. Und ich stehe mittendrin, den Schlüssel zu einem unvergesslichen Grenzgang in der Hand.



Vier Stufen bis zum Limit



Die Alfa Romeo Driving Academy führt alle Teilnehmer in vier aufeinander aufbauenden Stufen bis an das fahrerische Limit. Den Einstieg sichert der Kurs „Guida Sicura“, der gezielt auf die sichere Bewältigung von Gefahrenmomenten im Alltag vorbereitet. Der nächste Schritt heißt „Guida Evoluta“ und lässt Fahrer die Grenzen der Fahrphysik sicher austesten, bevor im „Guida Sportiva“ ein intensiver, dynamischer Temporausch auf der Rennstrecke wartet. Die höchste Stufe „Guida Avanzata“ richtet sich schließlich an ambitionierte Fahrer, die ihre Technik bis ins letzte Detail perfektionieren wollen.



Vor uns liegt die Boxengasse. Hier wartet ein Aufgebot für das Fahrertraining, das Tradition und Zukunft der Marke perfekt verkörpert. In der Startaufstellung stehen die sportlichsten Modelle der Range bereit: vom Junior Elettrica 280 Veloce mit vollelektrischen 206 kW (280 PS) über den Tonale Plug-in-Hybrid mit 268 PS (197 kW) bis hin zu den jeweils 520 PS (383 kW) starken Topmodellen Giulia und Stelvio Quadrifoglio. Diese Kraftpakete scharren bereits mit den Hufen, um ihre Reifen in den Asphalt zu brennen.



Es ist eine Symphonie der Antriebstechnologien. Das leise, fast bedrohliche Summen des Elektroantriebs mischt sich mit dem tiefen, mechanischen Grollen der Turbobenziner. An unserer Seite stehen Instruktoren, deren Augen die Gelassenheit jahrelanger Erfahrung auf den Rennstrecken der Welt widerspiegeln – Profis mit aktiver Erfahrung im Rundstrecken- und Rallyesport, die genau wissen, wie man bis an die Grenzen der Physik kommt, ohne sie zu brechen.



Doch wir sind erst der Anfang eines emotionalen Reifeprozesses auf der Strecke. Am Steuer des vollelektrischen Juniors steigere ich das Tempo. Ein extremes Ausweichmanöver bei hoher Geschwindigkeit zwingt das Fahrwerk in die Knie. Beim Herausbeschleunigen aus einer engen Kehre spürt man sofort, was moderne Rennsport-Technik in einem kompakten Crossover leisten kann: Der Junior Veloce verfügt an der Vorderachse über ein mechanisches Torsen-Sperrdifferenzial – ein absolutes Novum für ein vollelektrisches Fahrzeug. Selbst wenn ich am Scheitelpunkt das Fahrpedal bis zum Bodenblech durchtrete, bleibt das Auto überraschend ruhig. Anstatt hilflos zu untersteuern, krallt sich der Kompakte am Asphalt fest und beschleunigt mit enormem Grip aus der Kurve heraus.



Es ist ein faszinierender Tanz mit der Fliehkraft, der vollends in einen Temporausch übergeht. Auf den 14 anspruchsvollen Kurven des 2350 Meter langen Autodroms jage ich den Junior Elettrica 280 Veloce über die Ideallinie. Beim brutalen Anbremsen vor den Kehren presst mich der Gurt nach vorne, das Heck wird leicht, und am Scheitelpunkt trete ich wieder das Fahrpedal bis zum Anschlag durch. Der Elektromotor drückt mich tief in den Sitz, und die elektrische Kompakt-SUV schießt mit einer atemberaubenden Balance über den Rennkurs.



Die Giulia Quadrifoglio ist zurück



Boxenstopp. Umstieg in die Giulia Quadrifoglio. Das High-Performance-Modell feiert nach fast einem Jahr Pause sein fulminantes Comeback. Seit diesem Frühjahr sind die Bestellbücher wieder geöffnet. Wer exakt 100.700 Euro investiert, bekommt eine reinrassige Sportlimousine der Extraklasse – jetzt mit modernsten Assistenzsystemen und einem bärenstarken 2,9-Liter-V6-Biturbo, der die strenge Euro-7-Abgasnorm erfüllt.



Ich drücke den knallroten Startknopf am Lenkrad, pures Adrenalin schießt mir in die Adern. Das V6-Triebwerk erwacht nicht einfach, es bricht aus wie ein mechanisches Gewitter. Stramme 520 PS, geschmiedet aus purem Rennsport-Know-how, warten nur darauf, auf den Asphalt losgelassen zu werden. Als ich den Fuß senke, schießt die Giulia mit einer solchen Brutalität nach vorne, dass mir kurz der Atem stockt. Der 2,9-Liter-V6-Biturbo schreit seine unbändige Wut heraus, während die Tachonadel in astronomische Höhen fliegt.



In den schnellen Kurven von Varano spürst du die vollkommene Balance dieses Autos: Die Lenkung ist so scharf wie ein Skalpell, so direkt, dass der Wagen schon vor der Kurve zu wissen scheint, wohin du willst. Das Heck drängt kontrolliert, aber sicher leicht nach außen, fängt sich dank des perfekten Setups sofort wieder ein und die Giulia Quadrifoglio katapultiert dich mit einer Urgewalt auf die nächste Gerade, die dir Freudentränen in die Augen treibt. Das ist keine Fortbewegung – das ist ein Rausch aus Fliehkraft, Adrenalin und purem, ungefiltertem Überlebenstrieb.



Das anfängliche Herzklopfen weicht einem tiefen Gefühl der Kontrolle. Mein Atem geht flach, die Konzentration ist so scharf wie die Curbs an der Rennstrecke. Jede noch so minimale Korrektur am Lenkrad verändert die Balance der Giulia sofort. Es ist das millimetergenaue Ausloten der Fliehkraft, das endgültige Verschmelzen von Mensch und Maschine.

Kein Fehler bleibt unentdeckt



Die Giulia Quadrifoglio ist mit modernster Telemetrie ausgestattet und wird so zum digitalen Beichtstuhl. Jeder Millimeter Lenkwinkel, jeder Millibar Bremsdruck und jeder noch so kleine Fahrfehler werden unbestechlich aufgezeichnet. In der anschließenden Analyse mit dem Instruktor gibt es kein Verstecken. Kurve für Kurve, Datenlinie für Datenlinie decken wir Schwachstellen auf. Das Ergebnis? Bereits in den nächsten Runden merze ich die meisten Fehler aus, die Linie wird sauberer – und die Rundenzeiten purzeln nach und nach in den Keller.



Als ich schließlich in die Boxengasse zurückkehre und den Motor abstelle, noch vollgepumpt mit Adrenalin, bleibt eine tief empfundene Wahrheit im Raum stehen, die Santo Ficili, der Chef von Alfa-Romeo, nicht besser hätte formulieren können: „Performance ist kein theoretischer Wert in einem Datenblatt – man muss sie am eigenen Leib erfahren. Wer einmal das dynamische Limit eines Alfa Romeo unter sicheren Bedingungen auf einer Rennstrecke erlebt hat, kehrt nicht nur als besserer Fahrer in den Alltag zurück, sondern nimmt auch ein Stück echtes Rennsport-Feuer mit nach Hause“.



Das Schöne dabei ist: Dieses exklusive Erlebnis im Grenzbereich ist kein Privileg für Journalisten. Wie bereits erwähnt, können die maßgeschneiderten Fahrertrainings der Alfa Romeo Driving Academy auch von leidenschaftlichen Alfa-Romeo-Kunden gebucht werden. Wer das echte Rennsport-Feuer der Marke nicht nur im Showroom oder auf der Straße bewundern, sondern sein eigenes Talent auf der Rennstrecke von Varano entfachen will, findet hier die perfekte Gelegenheit dazu. (aum)

