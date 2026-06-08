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Next Generation Mobility
Exklusiv

Exklusiv: Flotter Roller aus Kalifornien

aum – 7. Juni 2026

Von Jens RIedel

Zero gehört zu den Pionieren der Elektromotorräder. Nun haben die Kalifornier mit dem LS1 ihren ersten Scooter für das Leichtkraftradsegment auf den Markt gebracht. Er ist mit zwei herausnehmbaren Akkus ausgestattet, die im Fußraum untergebracht sind und im Alltag für rund 80 Kilometer Reichweite sorgen. Optional kann eine dritte Batterie bestellt werden, die dann im Staufach unter der Sitzbank Platz findet.

Die Menüführung des 5-Zoll-TFT-Displays ist etwas umständlich. Die drei Fahrstufen Eco, Standard und Sport lassen sich jedoch direkt über eine Taste am Lenker anwählen und sind zudem ausreichend differenziert. Der bis zu 99 km/h schnelle Zero bietet unter anderem ABS, Traktionskontrolle und Tempomat. Dank der serienmäßigen Pirelli-Bereifung lässt er sich äußerst flott bewegen und vermittelt durch seine Schräglagenwilligkeit eine unerwartet hohe Portion Fahrspaß.

Einige kleinere Kritikpunkte verzeiht man dem Zero LS1 angesichts seines attraktiven Preises von knapp 5150 Euro gern. (aum)

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Zero LS1.

Zero LS1.

Photo: Autoren-Union Mobilität

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Zero LS1.

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