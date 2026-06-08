Die Top Ten der Woche

Von den 307.070 Texten wurden in den vergangenen sieben Tagen 20.630 als RTF- und 33.548 als PDF-Downloads weitergegeben. Außerdem lieferte unser Server 319.102 Fotos und 6494 Videos als Downloads an die mittlerweile monatlich mehr als zwei Millionen Leser unserer Medien aus. Das Foto der Woche zeigt den Mazda CX-6e, das Video der Woche den VW ID Polo GTI.

Beim Auto-Medienportal waren dies die Top Ten:

1. Das kleine Kraftpaket bekommt noch mehr Motorsport

2. Nissan Qashqai e-Power umrundet Tasmanien ohne Tankstopp

3. Vorabfahrt VW ID Polo GTI: Das Erbe wird ins Elektrozeitalter überführt

4. 125 Jahre Motorsport bei Skoda (2): Der L & K RK macht zweimal Karriere

5. Praxistest Kia EV5 GT-Line: Schön viel von allem

6. Opel bleibt als regionale Marke für Stellantis wichtig

7. Der Genesis GV60 Magma kommt in Kürze

8. KTM wehrt sich gegen Vorwürfe

9. Fahrbericht Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric: Und die Physik macht kurz Pause

10. Stellantis plant große Nutzfahrzeugoffensive

(aum)