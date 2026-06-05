Vorschau: Zwei Chinesen, zwei Japaner und ein Polarforscher

BYD ist inzwischen der größte Elektroautobauer der Welt. Doch die Chinesen können auch anders. Der Dolphin G DM-i ist ein Kleinwagen mit Plug-in-Hybrid-Antrieb, mit dem sie ab dem Spätsommer im Revier von Polo, Corsa & Co. erscheinen. Frank Wald hat sich schon mal vorab ans Lenkrad gesetzt.

Leapmotor baut sein Portfolio ebenfalls aus: Der B05 ist 4,43 Meter lang und liefert 218 PS. Was für einen Einstiegspreis von 28.000 Euro noch erwartet werden darf, klären wir im Fahrbericht.



Und noch ein neues Auto rollt demnächst auf den deutschen Markt, das mal kein SUV ist. Nach mehr als 20 Jahren bringt Honda den Prelude zurück, wie gehabt als sportlich gezeichnetes 2+2-Coupé, aber diesmal mit dem markentypischen Vollhybridantrieb aus dem Civic.



Wir setzen uns hinter das Steuer des neuen Toyota Hilux, der erstmals auch als vollelektrische Version erhältlich ist. Wie sich der japanische Pick-up als Stromer schlägt, klärt Guido Borck.



Opel-CEO und Stellantis-Deutschlandchef Flortian Huettl will sich Anfang der Woche zu den strategischen Überlegungen des Mutterkonzerns zur Zukunft der Marke und der britischen Tochter Vauxhall äußern.



Westfalia bleibt der eigenen Linie treu und benennt den neuen Camper wieder nach einem Entdecker und Polarforscher: Den Nansen gibt es in zwei Aufbaulängen und immer auf Basis des Fiat Ducato.



Und natürlich informieren wir Sie auch in der kommende Woche wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten aus der Auto- und Motorradbranche sowie der Verkehrspolitik. (aum)



