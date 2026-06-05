Alfa Romeo und Alcantara: Italienische Symbiose

Ein kurzer Griff ans Lenkrad, ein Blick über die mit Alcantara veredelten Flächen – und man weiß sofort, wohin die Reise bei Alfa Romeo geht. Hier zählt nicht nur die Form, sondern auch das Gefühl. Genau deshalb passt das italienische Hightech-Material so gut zur Marke, die für ihre Sportlichkeit bekannt ist.

Wenn zwei Marken aus demselben kulturellen Kosmos stammen, entsteht bisweilen mehr als eine bloße Kooperation. Die Partnerschaft zwischen Alfa Romeo und Alcantara ist genau so ein Fall und reicht bis in die frühen 90er-Jahre zurück. Seither hat sich Alcantara bei Alfa Romeo vom Ausstattungsdetail zum prägenden Element der Innenraumgestaltung entwickelt. Der synthetische Mikrofaserstoff steht dabei nicht nur für eine edle Anmutung, sondern erfüllt auch funktionale Ansprüche: Er ist leicht, griffig, atmungsaktiv und äußerst langlebig. Dies sind Eigenschaften, die besonders gut zur fahraktiven Ausrichtung von Alfa Romeo passen. Das Material prägt Sitze, Lenkräder, Türverkleidungen, Armaturenbretter und in einzelnen Modellen sogar den Dachhimmel. Vor allem aber sorgt es dafür, dass ein Alfa Romeo nicht nur im Innenraum gut aussieht, sondern sich auch konsequent wie ein Alfa Romeo anfühlt.



Rund 68 Prozent Polyester und 32 Prozent Polyurethan bilden die Basis des feinen Vliesstoffs. Optisch und haptisch erinnert es an Wildleder, ist jedoch vollständig synthetisch und somit frei von tierischen Bestandteilen. Produziert wird das Material exklusiv in Italien im Werk Nera Montoro in Umbrien, wo rund 600 Mitarbeiter in den Bereichen Fertigung und Entwicklung tätig sind.

Die Produktionsprozesse gelten als streng gehütetes Know-how und bleiben auch vor Ort weitgehend geheim. Fotografieren ist nur an bestimmten Stellen und auch nur vereinzelt erlaubt. Um das Material dünner und feiner zu machen, walzen und nadeln hier Maschinen die Fasern um die Wette. Obwohl das Material ursprünglich in Japan entwickelt wurde, wird der originale Mikrofaserstoff seit 1972 ausschließlich von der Alcantara S.p.A. am italienischen Standort hergestellt. Weitere 109 Mitarbeiter sind in der Firmenzentrale in Mailand angesiedelt.



Am Anfang stand die Mode



Alcantara ist eine geschützte Marke und wurde ursprünglich in den 1970er-Jahren entwickelt. Zunächst fand die Microfaser in der Mode Verwendung. Das exklusive Modeunternehmen Versace schneiderte aus dem feinen Material exklusive Luxus-Mäntel. Doch schon bald fand es den Weg in die Automobilindustrie. Einer der ersten Serieneinsätze erfolgte im Lancia Thema, dessen Sitze mit Alcantara bezogen waren. Heute zählen zahlreiche Premium- und Luxusmarken zum Kundenkreis, darunter Ferrari und Rolls-Royce. Gleichzeitig ist das Material auch in sportlich positionierten Volumenmodellen wie denen von Alfa Romeo etabliert.



Alcantara zieht sich durch weite Teile des Alfa-Portfolios: vom kompakten SUV Junior, dem ersten vollelektrischen Serienmodell der Marke, über Tonale, Giulia und Stelvio bis hin zum streng limitierten Supersportwagen 33 Stradale. Im Junior etwa kommen maßgeschneiderte Innenraumlösungen mit laserperforierten Oberflächen zum Einsatz, die Design und Funktion verbinden. Insgesamt wird inzwischen etwa jeder zweite Alfa Romeo mit Alcantara im Innenraum ausgeliefert.



Alcantara steht für moderne Materialkultur und einen klaren Premium-Anspruch, Alfa Romeo für Formgefühl, Fahrfokus und emotionale Inszenierung. Gemeinsam ergibt das eine Innenraumphilosophie, die nicht auf Überladenheit setzt, sondern auf anschmiegsame Substanz.

Hinzu kommen technischen Vorteile: Die Verwendung des besonderen Stoffs spart Gewicht ein und eignet sich dadurch besonders für Fahrzeuge, bei denen Dynamik nicht nur versprochen, sondern auch konstruktiv mitgedacht wird. Gleichzeitig passt das Material in eine Zeit, in der Premium nicht mehr automatisch mit Leder gleichgesetzt wird. Auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle, denn Alcantara verweist auf eine CO2-neutrale Produktion und den Einsatz recycelter Ausgangsstoffe. Damit fügt sich das Material nahtlos in die zunehmend elektrifizierte Modellpalette von Alfa Romeo ein.



Am Ende steht eine Partnerschaft, die weit über eine reine Zulieferbeziehung hinausgeht. Alfa Romeo und Alcantara verbindet eine gemeinsame Idee von Automobilität: Sie ist emotional, designgetrieben und technisch präzise umgesetzt. Wenn Alcantara-Chef Eugenio Lolli über Alfa Romeo spricht, schwingt pure Leidenschaft mit. Für ihn verschmelzen hier zwei italienische Ikonen zu einem meisterhaften Versprechen von „Made in Italy“. „Dieses Erlebnis zeigt sich nicht nur im eleganten Design, sondern offenbart sich bei jeder Berührung im Interieur auf unvergessliche Weise“, schwärmt der gebürtige Umbrier. (aum)

