Der knuffige Ka ist ebenso wie der Bestseller Fiesta auf der Strecke geblieben: Wer einen Kleinwagen sucht, muss sich woanders als bei Ford umsehen. Oder mit dem Puma vorlieb nehmen, der als B-Segment-SUV auf 4,2 Meter Länge kommt und mit gefälligen Formen gar nicht mal schlecht dasteht. Noch glatter wird die Frontpartie, wenn sich der Kunde für die elektrische Variante des Viertürers entscheidet, die für mindestens 36.900 Euro beim Händler steht. Dafür gibt es 124 kW (168 PS) und eine angenehm leicht fallende Bedienung.

Von den versprochenen 412 Kilometern Reichweite, darf man im Alltag getrost zehn Prozent abziehen. An der Ladesäule geht es dafür mit bis zu 100 kW relativ flott voran. Nicht ganz mithalten können da der Sitzkomfort, die Federung, das viele Hartplastik im Innenraum und das Platzangebot im Fond. Preislich liegt der E-Puma zudem über Wettbewerbern die dem Mini oder Opel Mokka. Das hat Ford mit einem aktuellen Rabatt korrigiert. Zudem steht eine Modellpflege für den kleinsten Kölner an. (aum)



