Monatlich rund zwei Millionen Leser, drei Millionen Besuche, vier Terabyte ausgelieferte Daten und 15 Millionen Seitenabrufe: Die Medien der Autoren-Union Mobilität erreichen heute ein Fachpublikum, das weit über die ursprünglich angepeilte Zielgruppe von ein paar Tausend Medienmenschen hinausgeht.

Um die weitere Entwicklung ihrer Angebote stärker an den Bedürfnissen aller Nutzer auszurichten, startet die Redaktion jetzt eine Leserbefragung. „Wir haben uns von einem klassischen Medium zu einer journalistischen Infrastruktur für Fachwissen entwickelt“, beschreibt Geschäftsführer Walther Wuttke die Entwicklung der vergangenen Jahre. „Statt fertige Publikationen zu lesen, nutzen unsere Leser uns als System: Sie suchen, finden, verknüpfen und verwenden das Ergebnis unserer journalistischen Arbeit direkt. Fachleute aus Industrie, Handel, Dienstleistung, Politik, Wissenschaft und Verbänden ebenso wie engagiert an Mobilitätsthemen Interessierte nutzten vor allem die Angebote des Auto-Medienportals als Wissensquelle.

Der Erfolg der vergangenen Jahre bringe zugleich neue Herausforderungen mit sich. „Wir wollen keinen Klickzirkus, sondern qualifizierte Aufmerksamkeit“, betont Wuttke. „Deshalb möchten wir besser verstehen, wer unsere Medien in welcher Weise nutzt, welche Themen besonders interessieren und wo wir unsere Angebote verbessern können.“ Die Teilnahme an der Online-Befragung dauert etwa fünf Minuten. Die Ergebnisse sollen unmittelbar in die Weiterentwicklung der redaktionellen Angebote einfließen. Als Dankeschön verlost die Autoren-Union Mobilität unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die bis zum 30. Juni an der Umfrage teilnehmen, Tankgutscheine im Wert von 100 Euro, 50 Euro und 25 Euro. (aum)