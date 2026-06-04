Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Leapmotor schlägt bei den TT Finals auf

aum – 4. Juni 2026

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland am vergangenen Wochenende ist Leapmotor ab heute auch bei den „Lotto TT Finals“ – den gemeinsamen deutschen Einzelmeisterschaften von Amateursportlern und Profis – in Erfurt prominent vertreten. Die Marke zeigt sich bis Sonntag sowohl im Außen- als auch im Innenbereich der Messe. Auch in der Stadt wird Leapmotor dank präsent sein und mit tischtennisspezifischen Anzeigen die Fans ansprechen.

Geplant ist auf dem Messegelände unter anderem eine umfassende Fahrzeugausstellung. Highlight ist dieses Mal der neue B05, der seine Publikumspremiere in Erfurt feiern wird. Zudem können die mehr als 8000 erwarteten Besucher den B10, das Markenflaggschiff C10 und das Einstiegsmodell T03 kennenlernen. Vor Ort werden auch Probefahrten angeboten. Zudem gibt es ein Gewinnspiel. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland ist Leapmotor auch bei den „Lotto TT Finals“ in Erfurt vertreten.

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland ist Leapmotor auch bei den „Lotto TT Finals“ in Erfurt vertreten.

Photo: Manfred Schillings via Autoren-Union Mobilität

Download:

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland ist Leapmotor auch bei den „Lotto TT Finals“ in Erfurt vertreten.

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland ist Leapmotor auch bei den „Lotto TT Finals“ in Erfurt vertreten.

Photo: Manfred Schillings via Autoren-Union Mobilität

Download:

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland ist Leapmotor auch bei den „Lotto TT Finals“ in Erfurt vertreten.

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland ist Leapmotor auch bei den „Lotto TT Finals“ in Erfurt vertreten.

Photo: Manfred Schillings via Autoren-Union Mobilität

Download:

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland ist Leapmotor auch bei den „Lotto TT Finals“ in Erfurt vertreten.

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland ist Leapmotor auch bei den „Lotto TT Finals“ in Erfurt vertreten.

Photo: Manfred Schillings via Autoren-Union Mobilität

Download:

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland ist Leapmotor auch bei den „Lotto TT Finals“ in Erfurt vertreten.

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland ist Leapmotor auch bei den „Lotto TT Finals“ in Erfurt vertreten.

Photo: Manfred Schillings via Autoren-Union Mobilität

Download:

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland ist Leapmotor auch bei den „Lotto TT Finals“ in Erfurt vertreten und wirbt mit spezifischer Werbung.

Im Rahmen der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland ist Leapmotor auch bei den „Lotto TT Finals“ in Erfurt vertreten und wirbt mit spezifischer Werbung.

Photo: Leapmotor via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Leapmotor hat eine Kooperation mit dem Deutschen Tischtennis Bund (DTTB) geschlossen.
Leapmotor steigt ins Tischtennis ein
Opel will gemeinsam mit Leapmotor ein elektrisches Kompakt-SUV entwickeln.
Opel und Leapmotor starten gemeinsame Entwicklung
Europe Innovation Center von Leapmotor in München.
Leapmotor eröffnet Innovationszentrum in München
Leapmotor.
Leapmotor bei deutschen Privatkunden hoch im Kurs
Leapmotor-Autohaus.
Leapmotor baut Händlernetz aus

Audio

Autonews vom 03. Juni 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren