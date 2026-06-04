Leapmotor schlägt bei den TT Finals auf

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Partnerschaft mit dem Tischtennis-Sport in Deutschland am vergangenen Wochenende ist Leapmotor ab heute auch bei den „Lotto TT Finals“ – den gemeinsamen deutschen Einzelmeisterschaften von Amateursportlern und Profis – in Erfurt prominent vertreten. Die Marke zeigt sich bis Sonntag sowohl im Außen- als auch im Innenbereich der Messe. Auch in der Stadt wird Leapmotor dank präsent sein und mit tischtennisspezifischen Anzeigen die Fans ansprechen.

Geplant ist auf dem Messegelände unter anderem eine umfassende Fahrzeugausstellung. Highlight ist dieses Mal der neue B05, der seine Publikumspremiere in Erfurt feiern wird. Zudem können die mehr als 8000 erwarteten Besucher den B10, das Markenflaggschiff C10 und das Einstiegsmodell T03 kennenlernen. Vor Ort werden auch Probefahrten angeboten. Zudem gibt es ein Gewinnspiel. (aum)



