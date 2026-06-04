Modellpflege bei Mazda

Auch der CX-30 und der Roadster MX-5 erhalten bei Mazda zum Modelljahr 2027 ein Update. Beim CX-30 wurden die Assistenzsysteme weiterentwickelt. So kann nun per Knopfdruck die von der Verkehrszeichenerkennung erfasste Geschwindigkeit direkt für den Tempomaten übernommen werden. Neu sind außerdem eine Abbiegeerkennung an Kreuzungen sowie eine Motorraderkennung für den Notbrems- und den Spurwechselassistenten. Darüber hinaus erhält die Baureihe einen aufgewerteten Innenraum. Das Ausstattungsangebot wird um die Variante „Homura Plus“ sowie das Sondermodell „Makoto“ erweitert. Die Preise beginnen bei 29.990 Euro.

Beim MX-5 leistet der 1,5-Liter-Saugmotor künftig vier PS mehr und kommt damit auf 136 PS (100 kW), während der Kraftstoffverbrauch leicht sinkt. Die Ausstattungslinie „Homura“ erhält zum Modelljahr 2027, dessen Produktion im Oktober beginnt, ein Sportfahrwerk mit Bilstein-Stoßdämpfern sowie einer Domstrebe an der Vorderachse.



Mit silbernen Exterieur-Akzenten, einem hellgrauen Stoffverdeck, silbernen Bremssätteln an der Sportbremsanlage sowie Alcantara an Armaturenträger, Türverkleidungen und Mittelkonsole präsentiert sich das neue Sondermodell „Yakudo“. Ab Anfang kommenden Jahres steht zudem die neue Außenfarbe Zinc Green zur Verfügung.



Den Mazda MX-5 gibt es zu Preisen ab 34.190 Euro. (aum)



