Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Modellpflege bei Mazda

aum – 4. Juni 2026

Auch der CX-30 und der Roadster MX-5 erhalten bei Mazda zum Modelljahr 2027 ein Update. Beim CX-30 wurden die Assistenzsysteme weiterentwickelt. So kann nun per Knopfdruck die von der Verkehrszeichenerkennung erfasste Geschwindigkeit direkt für den Tempomaten übernommen werden. Neu sind außerdem eine Abbiegeerkennung an Kreuzungen sowie eine Motorraderkennung für den Notbrems- und den Spurwechselassistenten. Darüber hinaus erhält die Baureihe einen aufgewerteten Innenraum. Das Ausstattungsangebot wird um die Variante „Homura Plus“ sowie das Sondermodell „Makoto“ erweitert. Die Preise beginnen bei 29.990 Euro.

Beim MX-5 leistet der 1,5-Liter-Saugmotor künftig vier PS mehr und kommt damit auf 136 PS (100 kW), während der Kraftstoffverbrauch leicht sinkt. Die Ausstattungslinie „Homura“ erhält zum Modelljahr 2027, dessen Produktion im Oktober beginnt, ein Sportfahrwerk mit Bilstein-Stoßdämpfern sowie einer Domstrebe an der Vorderachse.

Mit silbernen Exterieur-Akzenten, einem hellgrauen Stoffverdeck, silbernen Bremssätteln an der Sportbremsanlage sowie Alcantara an Armaturenträger, Türverkleidungen und Mittelkonsole präsentiert sich das neue Sondermodell „Yakudo“. Ab Anfang kommenden Jahres steht zudem die neue Außenfarbe Zinc Green zur Verfügung.

Den Mazda MX-5 gibt es zu Preisen ab 34.190 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Mazda-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mazda CX-30.

Mazda CX-30.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda CX-30.

Mazda CX-30.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda CX-30.

Mazda CX-30.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda CX-30.

Mazda CX-30.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda MX-5.

Mazda MX-5.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda MX-5.

Mazda MX-5.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Mazda-MX5-Treffen in Augsburg.
Bis zu 350 Roadster und zwei besondere Gäste
Mazda CX-30.
Einer für fast alles
Mazda CX-30.
Mazda 3 und CX-30: Mehr Hubraum, besserer Durchzug
Mazda-MX-5-Treffen in Augsburg.
Besucherrekord beim MX-5-Treffen
Mazda CX-30.
Mazda wertet den CX-30 auf

Audio

Autonews vom 03. Juni 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren