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Baut Nissan bald Autos für Chery?

aum – 4. Juni 2026

Chinesische Hersteller sind immer häufiger auf der Suche nach Produktionsstätten in Europa. Chery prüft nun eine Auftragsfertigung bei Nissan im englischen Werk Sunderland. Beide Unternehmen unterzeichneten eine entsprechende unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding). Die Produktion der chinesischen Modelle könnte ab dem nächsten Geschäftsjahr aufgenommen werden, das im April 2027 beginnt. Die Mitarbeiter würden weiterhin bei Nissan beschäftigt sein. Für den japanischen Hersteller würde die Auftragsfertigung die Auslastung des Werks verbessern.

Erst vor wenigen Tagen hatte MG den Bau einer eigenen Autofabrik in Spanien bekanntgegeben. (aum)

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Produktion des Nissan Leaf im Werk Sunderland.

Produktion des Nissan Leaf im Werk Sunderland.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Nissan-Werk Sunderland.

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Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Nissan-Werk Sunderland.

Nissan-Werk Sunderland.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 03. Juni 2026

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