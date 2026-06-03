Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Drift-Spektakel in Hockenheim

aum – 3. Juni 2026

Am 6. Juni 2026 verwandelt sich der Hockenheimring in eine Bühne für spektakuläre Querfahrten. Im Rahmen von „Meet the Ring“ startet die AvD Drift Championship in ihre diesjährige zweite Runde. Nach dem intensiven Auftakt am Bodensee richtet sich der Blick nun auf die ikonische Sachs-Kurve, die erneut zum Zentrum actiongeladener Zweikämpfe wird. Internationale Driftstars demonstrieren dann hier Präzision auf höchstem Niveau mit zentimetergenau platzierten Fahrzeugen, aggressiver Linienwahl und beeindruckenden Winkeln. Besondere Herausforderung in diesem Jahr: Das Streckenlayout wird rückwärts gefahren, also entgegen der eigentlichen Rennrichtung, wodurch bekannte Passagen neue Dynamik erhalten.

Veranstaltet vom Automobilclub von Deutschland gemeinsam mit Serienorganisator Martin Montag verbindet das Event Wettbewerb mit Festivalcharakter inklusive Ausstellungen, Szene-Fahrzeugen und vielfältige Programmpunkte. Ein Highlight ist das Drift-Taxi: Mutige Besucher können bei Mitfahrten auf einer rasanten Runde mit erfahrenen Piloten erleben, wie sich Drift-Motorsport anfühlt – Adrenalin, Gänsehaut und ein breites Grinsen garantiert. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
AvD Drift Championship beim „Meet the Ring“-Festival in Hockenheim.

AvD Drift Championship beim „Meet the Ring“-Festival in Hockenheim.

Photo: AvD via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

AvD Drift Championship.
Der AvD driftet in die neue Saison
Alexander Pollich, Geschäftsführer Porsche Deutschland und Alexander Fabig, Leiter Individualisierung und Classic Porsche, präsentieren die 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition beim Sportscar-Together-Day (von links).
Ab Montag gibt's den Cayman exklusiv
Marco Wittmann, Zweiter beim Qualifying zum ersten Rennen der DTM-Saison 2014.
Marco Wittmann gewinnt für BMW ersten DTM-Lauf
Timo Glock gewinnt in Hockenheim.
DTM: BMW sichert sich Herstellerwertung
Bruno Spengler und Ralf Schumacher.
Bruno Spengler gewinnt für Mercedes-Benz den DTM-Auftakt

Audio

Autonews vom 03. Juni 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren