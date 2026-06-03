Drift-Spektakel in Hockenheim

Am 6. Juni 2026 verwandelt sich der Hockenheimring in eine Bühne für spektakuläre Querfahrten. Im Rahmen von „Meet the Ring“ startet die AvD Drift Championship in ihre diesjährige zweite Runde. Nach dem intensiven Auftakt am Bodensee richtet sich der Blick nun auf die ikonische Sachs-Kurve, die erneut zum Zentrum actiongeladener Zweikämpfe wird. Internationale Driftstars demonstrieren dann hier Präzision auf höchstem Niveau mit zentimetergenau platzierten Fahrzeugen, aggressiver Linienwahl und beeindruckenden Winkeln. Besondere Herausforderung in diesem Jahr: Das Streckenlayout wird rückwärts gefahren, also entgegen der eigentlichen Rennrichtung, wodurch bekannte Passagen neue Dynamik erhalten.

Veranstaltet vom Automobilclub von Deutschland gemeinsam mit Serienorganisator Martin Montag verbindet das Event Wettbewerb mit Festivalcharakter inklusive Ausstellungen, Szene-Fahrzeugen und vielfältige Programmpunkte. Ein Highlight ist das Drift-Taxi: Mutige Besucher können bei Mitfahrten auf einer rasanten Runde mit erfahrenen Piloten erleben, wie sich Drift-Motorsport anfühlt – Adrenalin, Gänsehaut und ein breites Grinsen garantiert. (aum)

