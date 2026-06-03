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Next Generation Mobility

Lotus Eletre X: Hybridtechnik trifft Hyper-SUV

aum – 3. Juni 2026

Lotus erweitert sein Portfolio um den Eletre X und führt damit erstmals die neue X-Hybrid-Architektur in Europa ein. Das System verbindet wie ein Range Extender batterieelektrischen Antrieb mit einem von einem 2,0-Liter-Turbomotor gespeisten Generator, der während der Fahrt Energie liefert und so Reichweite sowie Alltagstauglichkeit erhöht. Mit bis zu 952 PS und 935 Nm soll der Sprint auf 100 km/h in 3,3 Sekunden gelingen, die Kombination aus 900-Volt-Technik und 70-kWh-Batterie über 1200 Kilometer Gesamtreichweite ermöglichen, davon bis zu 350 rein elektrisch. Geladen wird in neun Minuten von 20 auf 80 Prozent.

Angeboten werden zwei Varianten, H550 ab 96.990 Euro sowie H1000 ab 119.990 Euro, Bestellungen sind bereits möglich, die Markteinführung soll im vierten Quartal 2026.
erfolgen.

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Lotus Eletre X.

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Photo: Lotus via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 03. Juni 2026

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