Deutscher Automarkt: Produktion schwächelt, Elektroautos legen zu

Die deutsche Automobilindustrie steht weiter unter Druck: Im Mai wurden 301.600 Pkw produziert, 18 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Neben zwei fehlenden Arbeitstagen belasten laut Verbands der Automobilindustrie (VDA) vor allem hohe Kosten, steigende Energiepreise und zunehmende Regulierung den Standort. Seit Jahresbeginn summiert sich die Produktion auf 1,724 Millionen Einheiten, ein Minus von fünf Prozent. Gegenüber dem Vorkrisenniveau von 2019 beträgt der Rückstand inzwischen 19 Prozent.

Auch im Exportgeschäft zeigt die VDA-Analyse klare Rückgänge. Die Ausfuhren sanken im Mai um 19 Prozent auf 230.700 Fahrzeuge. Im bisherigen Jahresverlauf ergibt sich mit 1,306 Millionen exportierten Pkw ein Minus von sechs Prozent. Dennoch bleibt die Branche stark international ausgerichtet, mehr als drei Viertel der Produktion gehen weiterhin ins Ausland.



Im Inland zeigt sich ein gemischtes Bild: Während die Auftragseingänge insgesamt um 14 Prozent zurückgingen, legte die Nachfrage aus dem Inland leicht zu. Die Neuzulassungen verharrten laut KBA im Mai mit rund 239.400 Einheiten auf Vorjahresniveau, seit Jahresbeginn ergibt sich ein Plus von vier Prozent.



Deutlich dynamischer entwickelt sich die Elektromobilität. Die Neuzulassungen elektrifizierter Fahrzeuge stiegen demnach im Mai um 29 Prozent auf 87.900 Einheiten. Batterieelektrische Modelle legten um 39 Prozent zu und gewinnen weiter an Bedeutung im Gesamtmarkt. „Die Elektromobilität erreicht zunehmend die Mitte des Marktes“, betont ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. Nach Einschätzung des Kfz-Gewerbes treiben hier ein breiteres Angebot erschwinglicher Modelle, hohe Kraftstoffpreise und neue Fördermaßnahmen die Nachfrage. (aum)

