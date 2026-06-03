Tanken wird günstiger

Die Kosten für Kraftstoff sinken weiter spürbar. Nach aktueller ADAC-Auswertung liegen die durchschnittlichen Preise für Super E10 bei 1,918 Euro je Liter – ein Minus von 6,3 Cent binnen Wochenfrist. Noch etwas deutlicher fällt die Entwicklung beim Diesel aus: Für den Selbstzünderkraftstoff werden derzeit im Mittel 1,883 Euro verlangt, was einem Rückgang von 6,9 Cent entspricht.

Ungeachtet des weiteren Rückgang sollte nach Ansicht des ADAC Sprit aktuell noch einige Cent je Liter günstiger sein. Zwar scheint die seit Anfang Mai geltende reduzierte Energiesteuer mittlerweile an den Zapfsäulen angekommen zu sein, doch von der parallelen Entwicklung am Rohölmarkt ist davon nur wenig zu spüren. Der Preis für Brent ist innerhalb von zwei Wochen deutlich gefallen, von über 110 US-Dollar auf unter 100 US-Dollar pro Barrel.



Aus Sicht des ADAC spiegeln die aktuellen Tarife diese Entspannung nur unzureichend wider. Das bekannte Muster zeigt sich damit erneut: Abschläge kommen nur zeitverzögert an den Tanksäulen an, während Aufschläge meist zügig weitergegeben werden. Entsprechend bleibt das Niveau aus Clubperspektive trotz der jüngsten Entlastung weiterhin zu hoch. (aum)

