Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Tanken wird günstiger

aum – 3. Juni 2026

Die Kosten für Kraftstoff sinken weiter spürbar. Nach aktueller ADAC-Auswertung liegen die durchschnittlichen Preise für Super E10 bei 1,918 Euro je Liter – ein Minus von 6,3 Cent binnen Wochenfrist. Noch etwas deutlicher fällt die Entwicklung beim Diesel aus: Für den Selbstzünderkraftstoff werden derzeit im Mittel 1,883 Euro verlangt, was einem Rückgang von 6,9 Cent entspricht.

Ungeachtet des weiteren Rückgang sollte nach Ansicht des ADAC Sprit aktuell noch einige Cent je Liter günstiger sein. Zwar scheint die seit Anfang Mai geltende reduzierte Energiesteuer mittlerweile an den Zapfsäulen angekommen zu sein, doch von der parallelen Entwicklung am Rohölmarkt ist davon nur wenig zu spüren. Der Preis für Brent ist innerhalb von zwei Wochen deutlich gefallen, von über 110 US-Dollar auf unter 100 US-Dollar pro Barrel.

Aus Sicht des ADAC spiegeln die aktuellen Tarife diese Entspannung nur unzureichend wider. Das bekannte Muster zeigt sich damit erneut: Abschläge kommen nur zeitverzögert an den Tanksäulen an, während Aufschläge meist zügig weitergegeben werden. Entsprechend bleibt das Niveau aus Clubperspektive trotz der jüngsten Entlastung weiterhin zu hoch. (aum)

Weiterführende Links: ADAC-Presse

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Tanken.

Tanken.

Photo: Martin Hangen/ADAC via Autoren-Union Mobilität

Download:

Spritpreise im Wochenvergleich.

Spritpreise im Wochenvergleich.

Photo: ADAC via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Teilweise satte Rabatte für E-Autos.
Elektro-Autos weiterhin stark rabattiert
Tanken.
Spritpreise geben wieder leicht nach
Bremsen-Check.
ADAC hält Bremsstaub-Grenzwerte für realisierbar
Kraftstoffpreise (29.4.2015).
Kraftstoffpreise steigen
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
ADAC: Die Kraftstoffpreise müssten stärker sinken

Audio

Autonews vom 03. Juni 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren