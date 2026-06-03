Cascais ruft tausende Motorradfahrer

Harley-Davidson lädt alle Motorradfans zur 32. European H.O.G. Rally ein. Die Veranstaltung der Harley-Davidson Owners Group findet in diesem Jahr vom 18. bis 21. Juni im portugiesischen Cascais statt. Erwartet werden erneut Tausende Motorradfahrer und Fans aus ganz Europa.

Die European H.O.G. Rally ist für alle Besucher frei zugänglich und bietet ein abwechslungsreiches Programm. Dazu gehören täglich geführte Touren des Lissaboner H.O.G. Chapters, eine Custombike-Show am Freitag sowie die Parade am Samstag. Dabei rollen Tausende Motorräder von der berühmten Rennstrecke Circuito Estoril über spektakuläre Küstenstraßen durch die Region Cascais-Estoril. Darüber hinaus stehen Livemusik und eine Händlermeile auf dem Programm. Auf der Bühne werden auch die drei Siegerbands des Harley-Davidson Music Contest auftreten.



Im Rahmen der europäischen Partnerschaft mit Harley-Davidson wird auch Jeep in Cascais vertreten sein, wo die Veranstaltung zum mittlerweile dritten Mal nach 2012 und 2019 stattfindet. (aum)

