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Next Generation Mobility

Fiat Grizzly und Grizzly Fastback: Neue Kompakt-SUV für globalen Einsatz

aum – 3. Juni 2026

Fiat baut sein Portfolio im hart umkämpften C-Segment aus und präsentiert mit dem Grizzly sowie dem Grizzly Fastback zwei neue Kompakt-SUV. Beide Modelle basieren auf einer globalen Plattform und sollen der jüngst vorgestellten Stellantis-Strategie entsprechend die internationale Präsenz der Marke deutlich stärken.

Mit einer Länge von unter 4,50 Metern zielen die Fahrzeuge auf Familien, die Wert auf Platz und Alltagstauglichkeit legen. Während der klassisch gezeichnete Grizzly als vielseitiger Allrounder positioniert ist, richtet sich der Grizzly Fastback mit flacher Dachlinie und erweitertem Gepäckabteil stärker an lifestyle-orientierte Kunden. Optisch sollen beide Modelle durch eine markante Frontpartie und charakteristische LED-Lichtsignaturen auftreten. Dazu verspricht Fiat einen großzügigen Innenraum sowie ein überdurchschnittliches Ladevolumen in dieser Klasse. Für den Antrieb sind Varianten vom konventionellen Verbrenner bis hin zu rein elektrischen Ausführungen geplant.

Laut Fiat-Chef Olivier François knüpfen die Neuheiten an die Strategie erschwinglicher Familienmobilität an: „Der Fiat Grande Panda markierte die Rückkehr unserer Marke ins Segment der erschwinglichen Familienfahrzeuge. Mit dem Fiat Grizzly und dem Fiat Grizzly Fastback vervollständigen wir dieses Angebot.“

Die Produktion soll parallel an mehreren Standorten weltweit erfolgen. Der Marktstart ist für die zweite Jahreshälfte 2026 in Europa sowie in den Regionen Naher Osten und Afrika vorgesehen. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

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Fiat Grizzly und Fiat Grizzly Fastback.

Fiat Grizzly und Fiat Grizzly Fastback.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 03. Juni 2026

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