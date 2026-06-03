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Mietwagenpreise 2026: Ibiza mit Rekordplus, Deutschland stabil

aum – 3. Juni 2026

Die Preise für Mietwagen entwickeln sich im Sommer 2026 weltweit uneinheitlich – mit teils drastischen Ausschlägen nach oben. Das zeigt eine Analyse von rund 43,2 Millionen Angeboten durch das Internet-Vergleichsportal billiger-mietwagen.de. Besonders auffällig: Ibiza verzeichnet mit plus 84,5 Prozent den stärksten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Im Schnitt werden dort 61,70 Euro pro Tag fällig.

Am teuersten bleibt jedoch Island mit durchschnittlich 94,10 Euro täglich. Auch Kanada (+38,0 Prozent) und die USA (+29,7 Prozent) zählen zu den Ländern mit den stärksten Preissteigerungen. Spanien folgt mit einem Plus von 25,2 Prozent. Deutschland liegt mit einem Anstieg von 5,5 Prozent und durchschnittlich 37,11 Euro pro Tag im internationalen Mittelfeld.

Gleichzeitig zeigt der Markt eine gegenläufige Entwicklung: In neun der 16 untersuchten Länder sind Mietwagen günstiger geworden. Besonders deutlich ist der Rückgang in Neuseeland (–46,0 Prozent), gefolgt von Österreich (–31 Prozent) und Frankreich (–15,7 Prozent). Auch Australien, Großbritannien und die Schweiz verzeichnen zweistellige Rückgänge. Im absoluten Preisvergleich reichen die Unterschiede bis zu 75 Euro pro Tag. Während Island, Kanada und die Schweiz zu den teuersten Märkten zählen, bleiben Südafrika, Australien und Neuseeland vergleichsweise günstig.

Innerhalb Deutschlands ist das Bild gemischt: Frankfurt (–13,5 Prozent) und Hamburg (–1,8 Prozent) verzeichnen Rückgänge, während Stuttgart (+25,7 Prozent), München (+17,7 Prozent) und Berlin (+11,3 Prozent) deutlich teurer geworden sind. (aum)

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Urlaub mit dem Mietwagen.

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Photo: Auto-Medienportal.Net/ADAC

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