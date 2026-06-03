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Next Generation Mobility

Playmobil gratuliert der Vespa

aum – 3. Juni 2026

Die Vespa wird 80 Jahre alt – und Playmobil feiert mit. Nachdem der Spielzeughersteller zuvor die 150 Sprint Veloce auf den Markt gebracht hatte, folgen nun gleich drei Geburtstagsmodelle. Eine cremefarbene Vespa mit Korb und Zeitung sowie Stickern zur individuellen Gestaltung, eine silberne Ausführung mit Ersatzrad am Heck und ein hellblauer Roller mit Brötchenkorb. Dazu gibt es jeweils eine andere Fahrerfigur. Jedes Set kostet 14,99 Euro. (aum)

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Eines von drei Playmobilmodellen zum 80. Geburtstag der Vespa.

Eines von drei Playmobilmodellen zum 80. Geburtstag der Vespa.

Photo: Playmobil via Autoren-Union Mobilität

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Eines von drei Playmobilmodellen zum 80. Geburtstag der Vespa.

Eines von drei Playmobilmodellen zum 80. Geburtstag der Vespa.

Photo: Playmobil via Autoren-Union Mobilität

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Eines von drei Playmobilmodellen zum 80. Geburtstag der Vespa.

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Photo: Playmobil via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 03. Juni 2026

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