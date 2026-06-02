Der Renault 5 Turbo 3E könnte Lego-Modell werden

Ein von einem Fan entwickelter Renault 5 Turbo 3E hat auf der Plattform Lego Ideas in nur 44 Tagen die Marke von 10.000 Unterstützern erreicht. Das Modell des britischen Ingenieurs Dave Collins hat sich damit in kürzester Zeit für die offizielle Review-Phase qualifiziert – ein Vorgang, für den normalerweise bis zu 32 Monate vorgesehen sind. Nun wird der Spielzeughersteller prüfen, ob das aus rund 1.200 Bauteilen bestehende Modell als offizielles Lego-Set umgesetzt werden kann.

Renault wird das Lego-Modell von Dave Collins beim diesjährigen Goodwood Festival of Speed (9.–12. Juli) gemeinsam mit dem Vorbild am Stand präsentieren. Das 555 PS (408 kW) starke Originalfahrzeug wird ab dem kommenden Jahr in einer streng limitierten Serie von 1.980 Exemplaren gebaut. Die Stückzahl ist eine Hommage an das Jahr, in dem der erste Renault 5 Turbo vorgestellt wurde. (aum)



