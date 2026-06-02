„Runter vom Gas“: Welche Plakatserie soll es sein?

Erstmals können Bürger in diesem Jahr mitbestimmen, welche neuen Motive der Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ künftig auf bis zu 700 Plakatflächen entlang deutscher Autobahnen zu sehen sein werden. Bis zum 20. Juni stehen drei verschiedene Plakatserien online zur Wahl.

Im Vorfeld hatten das Bundesverkehrsministerium und der Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) als Initiatoren der langjährigen Aktion Bürger gefragt, welche der häufigsten Unfallursachen auf Autobahnen sie am meisten beschäftigen. 32 Prozent nannten mangelnden Sicherheitsabstand als größte Gefahr, gefolgt von nicht angepasster Geschwindigkeit (29 Prozent), Ablenkung am Steuer (26 Prozent) und Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss (11 Prozent). Dazu entwickelte die Agentur Scholz & Friends die drei zur Abstimmung stehenden Motivreihen „Kinderzeichnungen“, „Totenillustrationen“ und „Leichensäcke“.



Die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sowie ihr Spitzenverband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), unterstützen die Plakataktion. (aum)



