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Next Generation Mobility

Kia Deutschland hat zufriedene Mitarbeiter

aum – 2. Juni 2026

Kia Deutschland ist offiziell als „Great Place To Work“ zertifiziert worden. 81 Prozent der Belegschaft beteiligten sich an der diesjährigen Umfrage. 66 Prozent der Beschäftigten betrachten das Unternehmen als „großartigen Arbeitsplatz“, und 87 Prozent stimmen der Aussage zu, dass sich die Mitarbeiter willkommen und wertgeschätzt fühlen.

Jedes Jahr bewerben sich mehr als 21.000 Unternehmen in 170 Ländern darum, als „Great Place to Work“ zertifiziert zu werden. (aum)

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Kia Deutschland-Unternehmenszentrale in Eschborn bei Frankfurt.

Kia Deutschland-Unternehmenszentrale in Eschborn bei Frankfurt.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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