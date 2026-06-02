Oben ohne ist nicht mehr in

VW Golf Cabrio, auch bekannt als „Erdbeerkörbchen“, Mercedes-Benz SL oder Alfa Romeo Spider – Cabrios waren über Jahrzehnte automobile Symbole für Lebensfreude: der Inbegriff für Freiheit und Spaß beim Fahren. Das hat sich dramatisch geändert, denn mittlerweile gibt es kaum noch Oben-ohne-Modelle.

Das zuletzt beliebteste Cabrio Deutschlands etwa, der offene VW T-Roc, ist ein Auslaufmodell. Die Produktion wird Mitte des nächsten Jahres eingestellt. Mazda hingegen hält beispielsweise seit 1989 mit dem MX-5 in mittlerweile vierter Modellgeneration dem Roadster-Gedanken weiterhin die Treue. Und wer im Elektrozeitalter offen fahren möchte, muss nach China blicken. (aum)