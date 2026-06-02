Opel lässt das Werk Kaiserslautern hochleben

Am 3. Juni 1966 wurde das Opel-Werk Kaiserslautern eröffnet. Es hat sich seitdem vom Motoren- und zum zentralen Komponentenwerk, das heute mehr als 20 Stellantis-Fabriken weltweit beliefert. Aktuell stecken in über 30 Modellen von sieben Konzernmarken Bauteile aus Kaiserslautern. Der runde Geburtstag wird am 20. Juni mit einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert.

Los geht es um 10 Uhr. Die Besucher erhalten bis 16 Uhr den Tag über Einblick in den Produktionsalltag und bekommen ein buntes Rahmenprogramm geboten . In Kaiserslautern werden derzeit rund 400 verschiedene Komponenten hergestellt. Mehr als 350.000 Teile verlassen täglich das Werk in alle Richtungen Europas, wo sie dann in unterschiedlichste Opel- und Stellantis-Modelle eingebaut werden. Allein im Opel Grandland stecken über 100 Teile, die in der Pfalz gefertigt werden.



Zum Geburtstagsprogramm gehören auch Probefahrten mit den aktuellen Modellen und eine Oldtimerschau. Zu den Exponaten zählen Raritäten wie der Grand Prix-Rennwagen von 1913 als ältestes Exemplar genauso wie ein Opel Rekord B, den sich der ehemalige Fußballbundestrainer Sepp Herberger 1966, im Eröffnungsjahr des Werks, zulegte. Der seinen Fans unter dem Namen „Schwarze Witwe“ bekannte Gruppe-5-Spezialtourenwagen auf Basis des Rekord C ergänzt die Palette – ebenso wie der legendäre 500 PS starke 2,5-Liter-V6-„Cliff“-Calibra, mit dem sich Manuel Reuter und Opel 1996 den Sieg in der Internationalen Tourenwagen-Meisterschaft ITC sicherten, sowie der Prototyp Astra OPC X-Treme V8 mit 444 PS und Flügeltüren aus dem Jahr 2001. Weitere Opel-Klassiker aus privater Hand runden das Ausstellungsangebot ab. Ein weiterer Blickfang dürfte die Hochleistungsstudie Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo mit 800 PS (588 kW) sein.



Am späten Vormittag findet im Anschluss an die offiziellen Festreden eine Autogrammstunde mit einer Fußball-Legende des FCK statt, deren Name noch nicht verraten wird. Bereits um 8.30 Uhr startet am Werksgelände die 4. ADAC-Trifels-Oldtimerwanderung der Sportfahrer Union Kaiserslautern am Werksgelände.



Darüber hinaus wird den ganzen Tag lang ein abwechslungsreiches Kinder- und Familienprogramm geboten. Für Verpflegung und Live-Musik ist ebenso gesorgt wie für Informationen zur Berufsausbildung bei Opel. Präsentiert werden auch die Werkslok sowie der Fuhrpark der Werkfeuerwehr. Zudem gibt es einen Opel-Merchandising-Stand. (aum)



