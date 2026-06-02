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Next Generation Mobility

Hybridmodelle von Toyota zu besonderen Leasingkonditionen

aum – 2. Juni 2026

Toyota bietet seine Hybridmodelle derzeit zu besonderen Leasingkonditionen an. Eine Sonderzahlung wird nicht fällig. So gibt es den Aygo X bei vier Jahren Laufzeit und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern zu Monatsraten ab 189 Euro, für den Yaris Cross Hybrid sind es 219 Euro. Das Angebot gilt für eine Genehmigung bis Ende September und richtet sich an Privatkunden. Bis 30. Juni befristet ist darüber hinaus eine Null-Prozent-Finanzierung für die Elektromodelle C-HR+, bZ4X und Urban Cruiser. Auch dieses Angebot gilt nur für Privatkunden. (aum)




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Toyota Aygo X Hybrid.

Toyota Aygo X Hybrid.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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Toyota Yaris Cross.

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Photo: Autoren-Union Mobilität/Toyota

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Toyota C-HR+.

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Toyota bZ4X.

Toyota bZ4X.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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Toyota bZ4X Touring AWD.

Toyota bZ4X Touring AWD.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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Toyota Urban Cruiser.

Toyota Urban Cruiser.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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