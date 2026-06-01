Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Uniti: Der Tankrabatt kommt in voller Höhe beim Autofahrer an

aum – 1. Juni 2026

Die Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel um rund 17 Cent je Liter ist mittlerweile in vollem Umfang an die Kraftfahrer weitergegeben worden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Bundesverbands Energie Mittelstand Uniti, deren Mitglieder etwa 62 Prozent des deutschen Tankstellenmarktes repräsentieren.

Demnach ist der so genannte Tankrabatt im Mai durchschnittlich bei Diesel zu 99,8 Prozent (16,68 Cent je Liter) und bei Super E5 zu 98,9 Prozent (16,52 Cent je Liter) an der Zapfsäule angekommen. Die von Uniti ausgewerteten Daten zeigen, dass lediglich in den ersten Tagen nach der Energiesteuerabsenkung die Weitergabe der Entlastung nicht vollständig erfolgt ist. Das begründet der Verband damit, dass die Betreiber noch Bestände an höher versteuerter Kraftstoffen abgeben mussten. Der Effekt sei zwischenzeitlich sogar teilweise überkompensiert worden, wie Uniti-Hauptgeschäftsführer Elmar Kühn erläutert. „Damit ist nachgewiesen, dass es keine Mitnahmeeffekte seitens der Kraftstoffwirtschaft gibt. Für die Entwicklung der Kraftstoffpreise sind vielmehr die Beschaffungskosten auf den internationalen Märkten maßgeblich und für ihre Höhe vor allem die große Steuer- und Abgabenlast, die in Deutschland rund zwei Drittel der Preise an den Tankstellen ausmacht“, sagte er. (aum)

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Tankstelle.

Tankstelle.

Photo: Autoren-Union Mobilität

Download:

Nach anfänglicher Verzögerung ist die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe laut Bundesverband Energie Mittelstand (Uniti) inzwischen vollständig beim Verbraucher angekommen.

Nach anfänglicher Verzögerung ist die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe laut Bundesverband Energie Mittelstand (Uniti) inzwischen vollständig beim Verbraucher angekommen.

Photo: Uniti via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Uniti.
UNITI: Steuersenkung auf Kraftstoffe wird 1:1 weitergegeben
Tankstelle.
AvD: Tankrabatt kann nur ein erster Schritt sein
Tankstelle.
Spritpreise anderswo prozentual stärker gestiegen als in Deutschland
Tanken.
Preisregulierung an der Tankstelle: Uniti hat schwere Bedenken
Einige Autohersteller wie Porsche und Toyota testen e-Fuels bereits im Motorsport.
Höhere THG-Quote für erneuerbare Kraftstoffe gefordert

Audio

Honda CR-V e:HEV AWD Elegance

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren