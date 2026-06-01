Uniti: Der Tankrabatt kommt in voller Höhe beim Autofahrer an

Die Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel um rund 17 Cent je Liter ist mittlerweile in vollem Umfang an die Kraftfahrer weitergegeben worden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Bundesverbands Energie Mittelstand Uniti, deren Mitglieder etwa 62 Prozent des deutschen Tankstellenmarktes repräsentieren.

Demnach ist der so genannte Tankrabatt im Mai durchschnittlich bei Diesel zu 99,8 Prozent (16,68 Cent je Liter) und bei Super E5 zu 98,9 Prozent (16,52 Cent je Liter) an der Zapfsäule angekommen. Die von Uniti ausgewerteten Daten zeigen, dass lediglich in den ersten Tagen nach der Energiesteuerabsenkung die Weitergabe der Entlastung nicht vollständig erfolgt ist. Das begründet der Verband damit, dass die Betreiber noch Bestände an höher versteuerter Kraftstoffen abgeben mussten. Der Effekt sei zwischenzeitlich sogar teilweise überkompensiert worden, wie Uniti-Hauptgeschäftsführer Elmar Kühn erläutert. „Damit ist nachgewiesen, dass es keine Mitnahmeeffekte seitens der Kraftstoffwirtschaft gibt. Für die Entwicklung der Kraftstoffpreise sind vielmehr die Beschaffungskosten auf den internationalen Märkten maßgeblich und für ihre Höhe vor allem die große Steuer- und Abgabenlast, die in Deutschland rund zwei Drittel der Preise an den Tankstellen ausmacht“, sagte er. (aum)



