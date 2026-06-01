Skoda übergibt Trophäe für den wertvollsten Spieler

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 endete gestern mit einem spannenden Finale in Zürich, in dem Finnland mit einem 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen die Schweiz den Titel holte. Während der Abschlusszeremonie überreichte Maren Gräf, Vorstandsmitglied für People & Culture bei Skoda, dem Schweizer Verteidiger Roman Josi die Auszeichnung als wertvollster Spieler (Most Valuable Player, MVP). Finanz- und IT-Vorstand Holger Peters überreichte die Bronzemedaillen an die drittplatzierten Norweger.

Seit 2018 wird die Trophäe vom Designteam des Automobilherstellers entworfen, der seit 33 Jahren offizieller Hauptsponsor der Eishockey-WM ist. In diesem Jahr feierte die Marke während des Turniers zudem die Weltpremiere des neuen vollelektrischen Kompakt-SUV-Crossovers Epiq. Skoda stellte außerdem eine Flotte von 53 Fahrzeugen der Modelle Elroq und Enyaq zur Verfügung.



Seit 2017 wird das Engagement des Unternehmens vom Guinness-Buch der Rekorde als das am längsten andauernde Hauptsponsoring einer Sport-Weltmeisterschaft anerkannt. Der Autohersteller begleitete auch die diesjährige Eishockey-Weltmeisterschaft als Hauptsponsor und feierte die Weltpremiere des Epiq. (aum)





