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Skoda übergibt Trophäe für den wertvollsten Spieler

aum – 1. Juni 2026

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 endete gestern mit einem spannenden Finale in Zürich, in dem Finnland mit einem 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen die Schweiz den Titel holte. Während der Abschlusszeremonie überreichte Maren Gräf, Vorstandsmitglied für People & Culture bei Skoda, dem Schweizer Verteidiger Roman Josi die Auszeichnung als wertvollster Spieler (Most Valuable Player, MVP). Finanz- und IT-Vorstand Holger Peters überreichte die Bronzemedaillen an die drittplatzierten Norweger.

Seit 2018 wird die Trophäe vom Designteam des Automobilherstellers entworfen, der seit 33 Jahren offizieller Hauptsponsor der Eishockey-WM ist. In diesem Jahr feierte die Marke während des Turniers zudem die Weltpremiere des neuen vollelektrischen Kompakt-SUV-Crossovers Epiq. Skoda stellte außerdem eine Flotte von 53 Fahrzeugen der Modelle Elroq und Enyaq zur Verfügung.

Seit 2017 wird das Engagement des Unternehmens vom Guinness-Buch der Rekorde als das am längsten andauernde Hauptsponsoring einer Sport-Weltmeisterschaft anerkannt. Der Autohersteller begleitete auch die diesjährige Eishockey-Weltmeisterschaft als Hauptsponsor und feierte die Weltpremiere des Epiq. (aum)


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Eishockey-WM 2026: Weltpremiere des Skoda Epiq.

Eishockey-WM 2026: Weltpremiere des Skoda Epiq.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

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Eishockey-WM 2026: Die Trophäe für den wertvollsten Spieler des Turniers (MVP) wurde während der Abschlusszeremonie von Maren Gräf, Skoda-Vorständin für People &amp; Culture, an den Schweizer Roman Josi überreicht.

Eishockey-WM 2026: Die Trophäe für den wertvollsten Spieler des Turniers (MVP) wurde während der Abschlusszeremonie von Maren Gräf, Skoda-Vorständin für People & Culture, an den Schweizer Roman Josi überreicht.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

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Eishockey-WM 2026: Skoda-Vorstand Holger Peters überreichte während der Abschlusszeremonie die Bronzemedaillen an die drittplatzierte Mannschaft Norwegen.

Eishockey-WM 2026: Skoda-Vorstand Holger Peters überreichte während der Abschlusszeremonie die Bronzemedaillen an die drittplatzierte Mannschaft Norwegen.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

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