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Next Generation Mobility

Der AvD rüstet sich für die Zukunft

aum – 1. Juni 2026

Neben der formellen Feststellung des Jahresabschlusses und der Entlastung des Präsidiums verabschiedete der Automobilclub von Deutschland (AvD) am Wochenende auf seiner Jahreshauptversammlung in Dresden ein strategisches Maßnahmenpaket zur Digitalisierung von Pannenhilfe- und Mitgliederservices sowie zur Stärkung der regionalen Strukturen. Ziel ist es, den Club zukunftsfest aufzustellen.

Zu den Prioritäten des ältesten Automobilclubs Deutschlands gehören bezahlbare Mobilität, die Förderung der Elektromobilität und die Verwendung alternativer Kraftstoffe. Der AvD fordert faire und transparente Preise an Zapf- und Ladesäulen sowie eine technologieoffene Politik, die Elektromobilität, Hybridantriebe und alternative Kraftstoffe gleichermaßen berücksichtigt. Darüber hinaus setzt sich der Club für geringere Kosten beim Führerscheinerwerb und bei Fahrzeugreparaturen ein. (aum)

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Jahreshauptversammlung 2026 des AvD in Dresden.

Jahreshauptversammlung 2026 des AvD in Dresden.

Photo: AvD via Autoren-Union Mobilität

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