Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Die neue Außenfarbe kommt an

aum – 1. Juni 2026

Noch bevor der neue vollelektrische Crossover in den Handel kommt, verzeichnet Mazda in Deutschland bereits nahezu vierstellige Vorbestellungen für den CX-6e. 47 Prozent der Kunden entschieden sich dabei für die Topausstattung „Takumi Plus“. Zu deren Serienumfang zählen unter anderem digitale Außenspiegel, ein digitaler Rückspiegel mit 9-Zoll-Display, 21-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie Sitzbezüge aus Maztex in Amethyst und Weiß.

Mehr als die Hälfte der Vorbestellungen entfällt auf die neue Außenfarbe Nightfall Violet. Beim Takumi Plus liegt ihr Anteil sogar bei fast 80 Prozent. Die Preise für den 190 kW (258 PS) starken CX-6e mit einer Normreichweite von mehr als 480 Kilometern beginnen bei 49.990 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Mazda-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mazda CX-6e.

Mazda CX-6e.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda CX-6e.

Mazda CX-6e.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda CX-6e.

Mazda CX-6e.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Modellpalette von Opel.
Opel bleibt als regionale Marke für Stellantis wichtig
Tankstelle.
Uniti: Der Tankrabatt kommt in voller Höhe beim Autofahrer an
Eishockey-WM 2026: Weltpremiere des Skoda Epiq.
Skoda übergibt Trophäe für den wertvollsten Spieler
Citroën Berlingo, 1. Generation, und Editionsmodell „30 Jahre“ der 3. Modellgeneration.
30 Jahre Berlingo: Als Citroën ein neues Segment erfand
Jahreshauptversammlung 2026 des AvD in Dresden.
Der AvD rüstet sich für die Zukunft
Stau auf der Autobahn.
Stauprognose: Der ADAC erwartet einen der verkehrsreichsten Tage

Audio

Honda CR-V e:HEV AWD Elegance

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren