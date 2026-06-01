Die neue Außenfarbe kommt an

Noch bevor der neue vollelektrische Crossover in den Handel kommt, verzeichnet Mazda in Deutschland bereits nahezu vierstellige Vorbestellungen für den CX-6e. 47 Prozent der Kunden entschieden sich dabei für die Topausstattung „Takumi Plus“. Zu deren Serienumfang zählen unter anderem digitale Außenspiegel, ein digitaler Rückspiegel mit 9-Zoll-Display, 21-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie Sitzbezüge aus Maztex in Amethyst und Weiß.

Mehr als die Hälfte der Vorbestellungen entfällt auf die neue Außenfarbe Nightfall Violet. Beim Takumi Plus liegt ihr Anteil sogar bei fast 80 Prozent. Die Preise für den 190 kW (258 PS) starken CX-6e mit einer Normreichweite von mehr als 480 Kilometern beginnen bei 49.990 Euro. (aum)



