Nissan Qashqai e-Power umrundet Tasmanien ohne Tankstopp

Ein Nissan Qashqai 1,5 l e‑Power hat mit einer einzigen Tankfüllung Tasmanien umrundet. Das bis zu 151 kW (205 PS) starke Elektroauto mit Range Extender kam bei der über 1300 Kilometer langen Fahrt auf einen Durchschnittsverbrauch von 4,5 Litern auf 100 Kilometer. Das entspricht exakt dem WLTP-Normwert.

Noch effizienter waren zwei Qashqai 1,5 l e‑POWER im Herbst in Großbritannien unterwegs. Sie absolvierten die legendäre Strecke von Land's End im Südwesten nach John O'Groats im Nordosten mit einem Durchschnittsverbrauch von 3,76 Litern pro 100 Kilometer.



Nissan vermarktet den Qashqai 1,5 l e-Power als sparsamsten Benziner seiner Klasse. Bei dem Antriebskonzept dient ein 158 PS (116 kW) starker Dreizylinder als Generator für den Elektromotor, der die Räder antreibt. Als Systemleistung nennt Nissan 190 PS (140 kW). Dazu kommen zusätzliche 15 PS (11 kW) im Sportmodus. (aum)

