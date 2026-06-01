VW mit fünf Fahrzeugen auf der Interschutz

Auf der Messe „Interschutz 2026“ in Hannover trifft sich von heute an bis Samstag die internationale Fachwelt der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Im Mittelpunkt stehen neue Produkte und Technologien sowie der Blick auf die Zukunft der Branche. Volkswagen präsentiert auf seinem Stand fünf Einsatzfahrzeuge für Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen.

Dazu zählt auch der ID Buzz als vollelektrisches Kleinlöschfahrzeug, das bereits erfolgreich bei der Werkfeuerwehr von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover im Einsatz ist. Zur Ausstattung gehören neben drei Löschsystemen ein 200-Liter-Wassertank, Atemschutzgeräte, ein Defibrillator, ein Sauerstofftank, Schere und Spreizer sowie eine Wärmebildkamera. Der Ausbau erfolgte durch die Firma Freytag.



Ebenfalls auf der Interschutz zu sehen ist ein von Schäfer zum Einsatzleitwagen (ELW) umgebauter Crafter Kasten HD der Johanniter Frankfurt. Das Fahrzeug verfügt über zwei PC-Arbeitsplätze mit drehbaren Sitzen und jeweils zwei 22-Zoll-Monitoren. Zur Ausstattung gehören außerdem eine Markise, ein Lichtmast und sechs Umfeldleuchten.



Von der Berufsfeuerwehr Wolfsburg stammt ein Transporter Kombi als Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) mit Allradantrieb. Umbaupartner ist Ambulanzmobile. Auf dem Fahrgestell eines Crafter 55 basiert ein von Kunath und Feuerwehrschmiede aufgebauter Gerätewagen Logistik für Feuerwehr und Katastrophenschutz. Das Fahrzeug verfügt über eine Ladebordwand und ein Regalsystem.

Seibert Sonderfahrzeuge präsentiert zudem einen Transporter Kombi als Mannschaftstransportwagen (MTW). (aum)